El Poder Ejecutivo observó este viernes la norma que había sido aprobada durante la sesión del pleno del Congreso de la República que declaraba el 7 de junio como feriado con motivo a la conmemoración de la batalla de Arica y el Día de la Bandera. Así lo informó el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.

“Queremos comunicar esto a toda la ciudadanía para que tome las previsiones del caso y con la debida anticipación”, dijo a los medios de comunicación.

Señaló que esta decisión se toma en aras de avanzar en la reactivación económica del país; proceso necesario tras las coyunturas que se han suscitado en los últimos tiempos.

“La mejor manera de rendirle homenaje a la bandera es trabajando y sentar las bases para recuperar la economía”, agregó.

¿SERÁ FERIADO DEL 7 DE JUNIO EN PERÚ?

Según indica la legislación peruana, al aprobarse el feriado del 7 de junio en el Parlamento, es el Ejecutivo que se encarga de dar el visto bueno y aprobar su publicación, por lo que hasta el momento se espera que Dina Boluarte apruebe la emisión de la norma que faculte este nuevo día no laborable para el sector público y privado.

Por ahora, el único feriado calendario que está confirmado es el del 29 de junio, día en la que se conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo. Como se recuerda, el pasado 28 de abril se aprobó esta ley y Dina Boluarte cuanta con 15 días hábiles para promulgar la norma u observarla, sin embargo, no ha hecho ambas acciones, por lo que el Congreso aprobarla por insistencia.

En caso el Ejecutivo o el Legislativo no promulgue la ley en las Normas Legales, no se considera el feriado del próximo miércoles 7 de junio. Por lo tanto, si no se aprueba en los siguientes días será tomado como un día laboral normal y no habrá pagos especiales a los trabajadores.

¿QUÉ SE FESTEJA EL 7 DE JUNIO EN PERÚ?

El 7 de junio en Perú se festeja el Día de la Bandera ya que se recuerda la creación de la primera bandera peruana, que fue diseñada por el general José de la Riva-Agüero y Sánchez-Boquete el 7 de junio de 1822.

Durante esta celebración del Día de la Bandera, se llevan a cabo varias actividades para rendir homenaje al símbolo nacional. Se realizan desfiles cívicos, ceremonias en las escuelas y actos oficiales en los que se iza la bandera peruana y se entonan los himnos patrios.

FERIADOS QUE RESTAN DURANTE EL 2023 EN EL PERÚ

Hasta la fecha solo restan 9 feriados oficiales en el país y estos son: