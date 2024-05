Gonzalo Torres explica cómo fue el título de Universitario en 1934 y la importancia de Lolo Fernández

Durante estos años, existen diversos debates sobre quién fue el campeón del fútbol peruano en 1934, Universitario de Deportes o Alianza Lima, los dos clubes más grandes del país. De esta manera, con la finalidad de aclarar más el panorama, Gonzalo Torres difundió un reportaje a través de su programa para explicar las razones por el cual la ‘U’ se llevó el título en mencionado año, por lo que ha generado un sinfín de polémicas en las redes sociales.

¿QUÉ DIJO GONZALO TORRES SOBRE EL TÍTULO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN 1934?

Gonzalo Torres presentó en su programa “Sucedió en el Perú” que se transmite por medio de TV Perú una edición especial por el centenario de Universitario de Deportes. Mientras contaba la historia del club, el presentador de televisión brindó una versión que le otorga el campeonato de 1934 a la ‘U’. Además, no dejó pasar la oportunidad para mencionar a Lolo Fernández, ídolo crema, en la obtención del título.

“En 1934, ‘Lolo’ se consagró como máximo goleador de este torneo por tres años consecutivos y la ‘U’ consiguió su segundo título. Sin embargo, el mismo fue objeto de controversia. Las bases del torneo establecían que, al finalizar el campeonato, los puntajes obtenidos por los equipos de reserva se sumaban al puntaje final de cada equipo. Por lo tanto, Universitario ganaba, por un cuartito de punto según esa fórmula, a Alianza. Pero Universitario protestó porque consideraba que ganar por un margen tan estrecho no era realmente una victoria”, narró desde el museo del club de Ate.

“La Liga de Lima, en su boletín de febrero de 1935, le dio un empate a ambos equipos con 21 puntos y dictaminó que, en julio de ese año, se jugara el partido de desempate. Universitario ganó y fue el primer título obtenido por ‘Lolo’ Fernández. Ese triunfo y ese palmarés está ratificado por la Federación Peruana de Fútbol, por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y por la FIFA”, agregó Torres.

¿QUÉ OPINARON LOS HINCHAS SOBRE LO EXPLICADO POR GONZALO TORRES?

Tras la difusión del informe de Gonzalo Torres en el que se le adjudica a Universitario como campeón de 1934, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar generando múltiples controversias entre los hinchas cremas y blanquiazules, por lo que el popular ‘Gonzalete’ se volvió tendencia en las últimas horas.

“En el reportaje de minuto y medio de Gonzalo Torres hay varios errores”, “Impecable reportaje de ‘Sucedió en el Perú’ conmemorando el centenario de Universitario. Capo Gonzalo Torres en la conducción”, “Gonzalo Torres, ¿de dónde sacaste que Universitario ganó el título de 1934 por 1/4 de punto y después reclamó?”, “Lo dice la FIFA, lo dice la FPF, lo dice hasta ‘Gonzalete’: la del 34 es crema”, “Qué pasó, Gonzalo Torres, malísima tu investigación”, “Estimado Gonzalo, los socios del club te agradecemos por tan hermoso homenaje que no hace más que mostrar la grandeza de Universitario”, escribieron mostrando su aprobación o disconformidad.

¿QUÉ DIJO JUAN CARLOS OBLITAS SOBRE LA ‘GARRA CREMA’?

Juan Carlos Oblitas se presentó en un conversatorio de jugadores emblemáticos de Universitario de Deportes en la Universidad de Lima, donde estuvo hablando sobre su paso por el club crema y lo especial que es para él la ‘Garra Crema’. El exseleccionado mencionó con mucho entusiasmo la importancia de la hinchada en los partidos y la superioridad de la ‘U’ a lo largo de estos años.

“La ‘Garra Crema’ es especial porque tú puedes ir perdiendo y poder estar muy mal y la hinchada estaba ahí y eso te levantaba. Yo por ejemplo soy muy contrario a eso de que cuando gana la U es solamente por la garra, no, la garra es intrínseca para la U gane o pierda, la garra está ahí. Si tú ganas es porque eres mejor que el otro equipo y no solamente por la garra ya que es un plus más y eso es lo que ha hecho la grandeza de Universitario, viene de ahí”, dijo el exdelantero.