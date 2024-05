Universitario no pudo entregarle una nueva alegría a su hinchada en el año de su centenario. Pese al gran esfuerzo que hizo durante los 90 minutos, el conjunto merengue sucumbió 1-0 ante Botafogo en el estadio Monumental y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024. El gol llegó al minuto 77 a través de Jefffinho, luego de un mal servicio en salida de Matías Di Benedetto. En este contexto, Edison Flores comentó qué le dijo al defensor argentino de la ‘U’ tras esta situación.

Matías Di Benedetto cometió un error ante Botafogo y esto fue lo que le dijo Edison Flores

El gol brasileño llegó tras un mal pase de Di Benedetto, quien dejó el balón a disposición del rival y provocó un contragolpe que fue fatal para las aspiraciones de los cremas. Sin embargo, el ‘Oreja’ respaldó públicamente a su compañero.

“Al final esto es fútbol. Pasa con los mejores jugadores y tuvo un partido agresivo. Me gustó la actitud con la que estuvo y toca levantarnos”, comentó Flores ante los medios de prensa.

Asimismo, el exMorelia añadió: “Jugamos de igual a igual, sometimos a un buen rival, pero es parte del partido que se da. No pudimos conseguir el triunfo, pero me voy con la entrega de todos mis compañeros. Creo que la actitud y muchas mas cosas hay que resaltar en el equipo”.

¿Qué dijo Fabián Bustos tras derrota de Universitario en la Copa Libertadores?

Fabián Bustos, técnico de Universitario, señaló que merecieron ganar el partido ante el cuadro brasileño y que les faltó contundencia en ataque. “Creo que hicimos un buen partido contra un gran rival, pero hubo un resultado injusto para nosotros, sin quitarle mérito al rival. Tuvimos un solo error que eso no cambia el plan de juego. Tuvimos más posesión que ellos, recuerdo más de 10 tiros de esquina contra 0. Remates al arco más que ellos, pero nos faltó las situaciones claras, algunas de Ureña y otras más como las jugadas de Andy Polo. Situaciones de peligro que, lamentablemente, habíamos convertido en goles anteriormente y hoy no se pudo. No merecimos perderlo para nada de ninguna forma”, expresó el argentino.

Por último, el entrenador crema manifestó sentirse dolido por el resultado, pero tranquilo por cómo afrontaron el partido sus dirigidos. “Cuando fluyes y tienes efectividad, te acercas al resultado que mereces, hoy tuvimos esa fluidez, pero carecimos de efectividad. Es el único partido en casa que no hemos hecho goles, es el único en copa en el que no hicimos gol. Es bueno recuperar al ‘Tunche’ y a ‘Cancha’, están bien y nos van a ayudar en esta recta final. Duele porque queríamos hacer historia, pero creo que hemos competido bien, pero eso sé que para mucha gente no es importante, pero la forma en la que compitieron estos chicos es buena para acortar distancias con equipos más poderosos”.

¿Qué resultados requiere Universitario para ganar el Torneo Apertura 2024?

Para asegurarse ganar el Apertura, y no depender de otros resultados, Universitario necesita vencer a Cienciano en Cusco y a Los Chankas en el Monumental, por la última jornada.

Sin embargo, cabe mencionar que también podrían consagrarse en en la ciudad imperial. Esto podría suceder siempre y cuando Cristal pierda o empate en Lima ante Unión Comercio y los dirigidos por Fabián Bustos se lleven los tres puntos del estadio Inca Garcilaso de la Vega.