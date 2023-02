En la actualidad, Shakira sin duda es considerada una de las interpretes latinas más exitosas v populares de todos los años. Ella consiguió triunfar en el ámbito musical e intelectual. Por medio de sus redes sociales, la cantante barranquillera ha comentado en varias ocasiones su fascinación por aprender cosas nuevas, en particular sobre temas de historia y filosofía.

Y aunque, Shakira inicio su carrera como cantante desde muy jovencita, ya a os cuatro años escribió su primer poema llamado “La rosa de cristal” y como regalo de fiestas navideñas pidió una máquina de escribir, donde realizaría varias varias composiciones de sus canciones.

SHAKIRA: ¿QUÉ CARRERA PROFESIONAL DECIDIÓ ESTUDIAR?

La creadora de la exitosa canción “Te felicito” es una de las mejores artistas que Colombia dio al mundo. No obstante, la popular cantante no solo sobresale en el escenario, sino que además cuenta con su mundo académico.

En el año 2007, Shakira decidió estudiar un semestre de la carrera de Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California. De acuerdo reveló mediante una entrevista, ninguno de sus compañeros se percató sobre su presencia en el resinto.

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, dijo la barranquillera.

Para el 2020, mientras la mayoría se encontraba en casa debido a la pandemia de la COVID-19, Shakira sorprendió a todos sus seguidores al comunicar que se acababa de graduar de su curso de Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania.

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. ¡Gracias a Platón, sus predecesores v a la Universidad de Pennsylvania por la diversión de estas cuatro semanas!”, escribió la artista por medio de su cuenta oficial de Instagram.

¿CUÁNTOS IDIOMAS HABLA SHAKIRA?

La cantante llevó estudios primarios en una escuela católica de Barranquilla. Allí se le conocía como la ‘chica del baile del vientre’ por su grandioso talento para realizar las danzas árabes. Poco tiempo después, la intérprete de “Antología” se fue a vivir a Los Ángeles donde siguió con sus estudios.

En un colegio de los Estados Unidos, tomó varias clases de idiomas, por ende, actualmente se puede comunicar fluidamente en español, inglés, portugués, italiano, árabe y catalán. la lengua materna de su exesposo Gerard Pique.