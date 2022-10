El jugador Hernán Barcos terminó destacando durante el encuentro entre Alianza Lima vs Ayacucho FC en la Liga 1, no solo porque fue el autor del gol que dio la victoria al conjunto blanquiazul, sino porque también tuvo que ser arquero durante el encuentro a causa de una falta que había cometido el guardameta de su equipo. El hecho no pasó desapercibido por la prensa internacional, información que ahora explicaremos.

QUÉ DIJO OLÉ DE ARGENTINA SOBRE HERNÁN BARCOS TRAS TERMINAR COMO ARQUERO

Olé de Argentina destacó la participación de Hernán Barcos durante el enfrentamiento de su equipo Alianza Lima contra Ayacucho FC.

En su peculiar narrativa, Olé de Argentina explicó:

“No solo hizo el gol del triunfo ante Ayacucho, lo cual no llama la atención en un Pichichi, sino que también debió ponerse el buzo de arquero en los últimos seis minutos. Así, el equipo íntimo aguantó la victoria de visitante”, señaló el medio de comunicación de Argentina.

ALIANZA VS AYACUCHO FC

Alianza Lima no había tenido oportunidades de abrir el marcador ante Ayacucho FC. Sin embargo, en la primera opción que tuvo, el cuadro blanquimorado anotó el 1-0 por intermedio de Hernán Barcos en el Estadio Ciudad de Cumaná.

A los 15 minutos, Pablo Lavandeira cobró un tiro de esquina y, en el área, el ‘Pirata’ apareció. El atacante argentino se liberó de la marca y conectó de cabeza. El portero Andy Vidal se estiró, pero el balón entró a las redes del elenco local.

No obstante, el gol se demoró en cobrar debido a que había duda si el esférico había traspasado la línea. Segundos después, el juez de línea validó el tanto y así, los hinchas íntimos en el Estadio Ciudad de Cumaná celebraron.

De mantenerse el resultado parcial, Alianza Lima se ubicaría como único líder del Clausura 2022 con 39 unidades y le sacaría un punto de ventaja a Sporting Cristal.

QUÉ ES ALIANZA LIMA

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Fue fundado el 15 de febrero de 1901 por jóvenes que deseaban practicar deporte.

Alianza Lima es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía, que utilizaron para celebrar sus primeros partidos.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano.

QUÉ ES LA LIGA 1

La Liga 1 2022 es la edición número 106 de la Primera División de Perú, la cuarta bajo la denominación de Liga 1 y la segunda bajo el patrocinio de Betsson. La Federación Peruana de Fútbol organiza y controla el desarrollo del torneo a través de la Comisión Organizadora de Competiciones.

La Liga 1 inició el 4 de febrero de 2022 y, si no hay ningún contratiempo, finalizará en noviembre del mismo año, según se desprende de plataformas especializadas en deporte.

Cabe destacar que esta edición de la Liga 1 vuelve a ser descentralizada, esto luego de que en gran parte del 2020 y durante todo el 2021 se llevó a cabo en la región Lima debido a la pandemia de COVID-19.

En el campeonato nacional de la Liga 1 participarán 19 equipos de fútbol profesional.