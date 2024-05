Próximo a cumplir 108 años de fundación, la Copa América se jugará por segunda vez en Estados Unidos tras versión Centenario, contando con la participación de países invitados provenientes de la CONCACAF que también tendrán que adecuarse a la inclusión de un nuevo artículo al reglamento anunciado por CONMEBOL. A través de redes sociales y sitio web oficial, el ente rector del fútbol sudamericano sorprendió revelando que añadirá a partir de esta edición especial del icónico certamen continental, el procedimiento para incorporar una tarjeta de color rosado ante la posibilidad de producirse eventual sexto cambio. Conoce realmente qué significa, cuál es el objetivo de la regla y cómo deben aplicarla todas las selecciones integrantes de la competición.

CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA TARJETA ROSA QUE SE APLICARÁ POR PRIMERA VEZ EN LA COPA AMÉRICA 2024

Las 10 selecciones asociadas a la CONMEBOL más 6 equipos invitados como parte de la alianza iniciada con la CONCACAF, formarán parte de la cuadragésima octava edición de una Copa América 2024 que arranca en junio bajo un formato novedoso y la incorporación de nuevos artículos al reglamento oficial del torneo, tal y como se refleja ahora en el número 96 que aprueba el uso de tarjeta adicional de color rosado.

El motivo de la inédita determinación por parte del ente rector sudamericano, de acuerdo a información oficial compartida el 21 de mayo, radica en la implementación de una “sustitución extra ante sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral”, es decir, sumar un sexto cambio para “cuidar la salud de los futbolistas”.

Según expone la CONMEBOL en el texto del artículo 96 del reglamento establecido para la Copa América 2024, la tarjeta rosa solamente será utilizada por el árbitro principal a partir del aviso dado por parte del cuerpo médico que certifique las condiciones del futbolista, y su eventual impedimento para continuar jugando.

“Se podrá realizar hasta 1 (una) sustitución por equipo por partido ante la sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral, siendo independiente de las 5 sustituciones que menciona este Reglamento en el artículo precedente”, indica el nuevo párrafo añadido a partir de esta edición continental, siendo importante además tener en cuenta que “si se efectuara una sustitución normal al mismo tiempo que una sustitución por conmoción cerebral, se descontará una oportunidad de sustitución”.

Cabe resaltar con respecto a recientes modificaciones incorporadas y ajustes aprobados entorno a la disputa de la Copa América 2024, que la CONMEBOL también ha decidido aumentar “hasta un máximo de 26 jugadores en la lista de buena fe para la competición continental”, es decir, que todas las selecciones pueden inscribir a dicha cantidad de futbolistas, manteniéndose igual un total de 50 personas como parte de la delegación cuya cobertura está a cargo de la organización del evento.

TODOS LOS GRUPOS CONFIRMADOS PARA EL INICIO DE LA COPA AMÉRICA 2024 EN ESTADOS UNIDOS

GRUPO A

- Argentina / Perú / Chile / Canadá

GRUPO B

- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C

- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D

- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica

CALENDARIO, PROGRAMACIÓN Y FIXTURE SORTEADO PARA LA DISPUTA DE LA COPA AMÉRICA USA 2024

Fecha 1 - Grupo A

- 20 de junio: Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta)

- 21 de junio: Perú vs. Chile (AT&T Stadium, Arlington)

Fecha 2 - Grupo A

- 25 de junio: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey) / Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City)

Fecha 3 - Grupo A

- 29 de junio: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami) / Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando)

Fecha 1 - Grupo B

- 22 de junio: México vs. Jamaica (NGR Stadium, Houston) / Ecuador vs. Venezuela (Levi’s Stadium, Santa Clara)

Fecha 2 - Grupo B

- 26 de junio: Ecuador vs. Jamaica (Elleglant Stadium, Las Vegas) / Venezuela vs. México (Sofi Stadium, Inglewood)

Fecha 3 - Grupo B

- 30 de junio: Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin) / México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale)

Fecha 1 - Grupo C

- 23 de junio: Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington) / Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami)

Fecha 2 - Grupo C

- 27 de junio: Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, New Jersey) / Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Fecha 3 - Grupo C

- 01 de julio: Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City) / Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando)

Fecha 1 - Grupo D

- 24 de junio: Brasil vs. Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood) / Colombia vs. Paraguay (NGR Stadium, Houston)

Fecha 2 - Grupo D

- 28 de junio: Brasil vs. Paraguay (Alleglant Stadium, Las Vegas) / Colombia vs. Costa Rica (State Farm Stadium, Glenadle)

Fecha 3 - Grupo D

- 02 de julio: Brasil vs. Colombia (Levi’s Stadium, Santa Clara) / Costa Rica vs. Paraguay (Q2 Stadium, Austin)

CUARTOS DE FINAL

- 5/7: Primero Grupo A vs. Segundo Grupo B / Primero Grupo B vs. Segundo Grupo A

- 6/7: Primero Grupo C vs. Segundo Grupo D / Primero Grupo D vs. Segundo Grupo C

SEMIFINALES

- 9/7: Vs entre ganadores de los partidos a jugarse el 5/7

- 10/7: Vs entre ganadores de los partidos a jugarse el 6/7

TERCER PUESTO

- 13 de julio entre ganadores de llaves semifinalistas

GRAN FINAL

- 14/7 en Miami

¿DÓNDE, CÓMO Y A PARTIR DE CUÁNDO PUEDES COMPRAR ENTRADAS PARA ASISTIR A LOS PARTIDOS DE LA COPA AMÉRICA 2024?

El sueño continental para las 10 selecciones asociadas a CONMEBOL y 6 provenientes de la CONCACAF, podrá cumplirse en 2024 cuando empiece a rodar el balón en la 48° edición de la Copa América que por segunda vez en la historia contará con equipos de toda la región, recibiendo a apasionados hinchas con ansias de acompañar a sus respectivos combinados nacionales.

Tras la realización del sorteo que determinó a los integrantes de cada grupo, la CONMEBOL dio por iniciada la venta de entradas el 28 de febrero mediante la plataforma oficial creada para dicho evento, y destacando su disponibilidad inicial para 31 partidos que incluyen fase de grupos, cuartos de final, semifinal y partido por el tercer puesto.

A jugarse en 14 estadios entre el 20 de junio y el 14 de julio, la Copa América albergada por segunda vez en la historia por Estados Unidos, permitirá también acoger a miles de hinchas de las 16 selecciones participantes que a partir de la fecha mencionada ya pueden adquirir los boletos para cada encuentro programado ingresando al link de Tickets donde figuran todos los detalles de compra.

Precisamente, y en relación a la venta de entradas, el ente rector del fútbol sudamericano informó que hasta el 1 de marzo último se habían comprado más de 600 mil, confirmando a la vez que para asistir a la gran final los aficionados deben estar atentos a la publicación de otro anuncio realizado durante el mes de abril.

Ten en cuenta y recuerda además, que la Copa América 2024 comenzará el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el duelo protagonizado por Argentina y Canadá dentro de una fase de grupos que durará hasta el 2 de julio, y posteriormente cuartos a jugarse entre el 4 y el 6 de julio, las semifinales entre el 9 y 10, y el partido por el tercer puesto oficialmente el sábado 13.