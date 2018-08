Un día en Internet es un día de descubrimientos a todo nivel. Después de todo, es el lugar donde puedes encontrar todo lo habido y por haber, incluso expresiones que jamás habrías imaginado como "YOLO", una de esas ‘palabras’ que emerge de un día para el otro y que se viraliza hasta más no poder en redes sociales. Pero, ¿qué significa “YOLO”? Para contarlo fácil, se trata del acrónimo de "You Only Live Once", una frase en inglés que traducida al español quiere decir “solo se vive una vez”.

¿QUÉ SIGNIFICA "YOLO"?

“YOLO” puede traducirse como “solo se vive una vez” o “solo vives una vez”, una expresión que puede entenderse como vivir sin preocupaciones, a mil por hora, sin temer los riesgos con tal de sentirse vivo.

De cierta forma, “YOLO” es la versión moderna de “carpe diem”, una frase latín que puede traducirse como “toma el día” o “aprovecha el momento”, popularizada en la película Dead Poets Society (Sociedad de los poetas muertos, 1989), de Robin Williams.

Ahora, el problema con “YOLO” es que muchas personas tergiversan su significado y usan la expresión como excusa para cometer excesos. “Solo se vive una vez” no es igual a “voy a hacer lo que quiera”.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE "YOLO"?

Mientras que “carpe diem” es atribuida al poeta romano Horacio, quien vivió en el siglo I, el origen de “YOLO” es desconocido, aunque eso en sí no es raro. Lo mismo pasa con otras expresiones surgidas en tiempos de Internet como “lol” o “crush”. Lo que sí se sabe es cuándo se popularizó: 2006.

El grupo neoyorquino The Strokes lanzó ese año el tema You Only Live Once, permitiendo el despegue de “YOLO” en las redes en boga por ese entonces como Myspace y la naciente YouTube.

En 2011, la popularidad de “YOLO” fue reafirmada cuando el rapero canadiense Drake presentó su tema The Motto.

Desde el año 2016, "YOLO" es una palabra en todo su derecho para el diccionario de Oxford.