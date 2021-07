8 de 8

Este martes, los Premios Emmy anunciaron a las nominadas en la categoría Mejor actriz en serie de antología, limitada o película para TV donde Michaela Cole competirá por su participación en "I May Destroy You" al lado de Elizabeth Olsen (“WandaVision”), Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”), Anya Taylor (“The Queen’s Gambit”) y Kate Winslet (“Mare of Easttown”). (Foto: BBC One/HBO)