En Colombia hay una mujer que viene llamando mucho la atención y es literalmente por su grandeza. Se trata de una joven colombiana llamada Amparo Regino, cuya historia ha sido escrita en Diario El Tiempo de Colombia por la cantidad de seguidores que hasta el momento tiene. ¿De quién se trata? En esta nota te daremos un breve resumen de su historia, elaborada a fondo por el popular medio de comunicación colombiano.

QUIÉN ES AMPARO REGINO

Su nombre completo es Amparo Regino Navarro, tiene 19 años y podría ser considerada la mujer más alta del Caribe, y quizás la de Colombia también; en base a lo que se puede conocer en relación a un reportaje de Diario El Tiempo de Colombia, que se le hizo a la joven colombiana.

El diario colombiano indica que las mujeres colombianas en el país, miden en promedio 1.60; sin embargo, Amparo no forma parte del promedio habitual, siendo la única que, por el momento, ha demostrado que mide más que el resto de jóvenes colombianas como ella.

Su imponente figura llama la atención a más de un ciudadano de ese país, y es que con sus 1.90, en cualquier parte de Colombia, claramente, llamará la atención.

Amparo es estudiante de Trámite Aduanero en Barranquilla, y sin ser modelo ya cuenta con muchos seguidores en sus redes sociales, por su belleza y altura.

“Yo me creía más alta hasta que te vi”, cuenta Amparo que le dicen las mujeres cuando la conocen y se le acercan a comentarle.

“Ya me acostumbré a que la gente me mire, y hasta me digan cosas. Para mí eso es normal”, agrega además a Diario El Tiempo para referirse que cuando va por la calle los hombres elogian su andar.

“Varias personas se me han acercado y comentando si me interesaría ser modelo de marcas, pero mi mamá y yo hemos rechazado esas ofertas”.

Amparo ha tenido que lidiar hasta con situaciones realmente incómodas por su tamaño y porque los hombres no le despegan la mirada.

“Hay unas que se ponen hasta celosas, como si yo les fuera a quitar al novio, me tuercen los ojos y miran feo”, cuenta en medio de la risa.

Sin embargo, no todo puede ser tan bueno, también está lo malo, como el no poder ir en un bus tranquilamente, pues, además de las miradas incómodas, está que los asientos no están creados para ella.

“Las piernas no me caben, en especial en esas busetas pequeñas. Por eso debo buscar el último puesto, aunque allí tampoco puedo estirarme”, dice fastidiada.

Pese a todas las dificultades que le ha tocado enfrentar, la joven colombiana encontró el amor en un joven que mide 1,74 metros de estatura, ni un centímetro menos, ni uno más, porque para ella sí es importante la talla.

“Cuando vamos por la calle no falta que diga algo, pero normal, yo me siento bien con él”, explica la joven colombiana.

En las redes sociales, en que tiene muchos seguidores ya es personaje y por eso es invitada a programas y canales web a entrevistas, que quieren conocer a la costeña más alta.