Renato Tapia no jugaría la Copa América 2024. El volante de la selección peruana decidió no viajar a Estados Unidos tras no recibir el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en relación al seguro que pidió. De esta manera, salvo alguna sorpresa de último momento, el centrocampista del Celta de Vigo no estará en la delegación que comandará Jorge Fossati durante el torneo continental. En este contexto, ¿quién podría reemplazar al denominado ‘Capitán del futuro’? Aquí te contamos algunas opciones.

Renato Tapia no jugaría la Copa América 2024: ¿quién podría reemplazarlo?

El más indicado para sustituirlo, al menos por características, es Wilder Cartagena. El volante del Orlando City venía siendo utilizado por Fossati en la posición de mediocampista interior por derecha, aunque su ubicación natural sea de volante central, la misma que ocupa Tapia en el once bicolor.

La otra alternativa dentro de la lista es la de Jesús Castillo, quien milita actualmente en el Gil Vicente de la primera división de Portugal. El exSporting Cristal cuenta con muy poca experiencia en partidos de selección peruana, pero por sus cualidades futbolísticas podrá adaptarse a la función que realiza el jugador del Celta dentro del cuadro nacional.

Otra opción es que jueguen ambos en la primera línea de volantes para darle mayor protección al equipo peruano en el mediocampo, aunque para ello Fossati tendría que cambiar el sistema 3-5-2, algo muy poco probable a estas alturas.

Cuál es la lista de convocados de Perú para los amistosos ante Paraguay y El Salvador

Pedro Gallese - Orlando City (USA)



Anderson Santamaría - Atlas (MEX)



Miguel Araujo - Portland Timbers (USA)



Alexander Callens - AEK Atenas (GRE)



Luis Abram - Atlanta United (USA)



Luis Advíncula - Boca Juniors (ARG)



Jesús Castillo - Gil Vicente (POR)



Renato Tapia - Celta de Vigo (ESP)



Oliver Sonne - Silkeborg IF (DIN)



Marcos López - Feyenoord (PAB)



Wilder Cartagena - Orlando City (USA)



André Carrillo - Al Qadisiya (ARA)



Piero Quispe - Pumas (MEX)



Bryan Reyna - Belgrano (ARG)



Gianluca Lapadula - Cagliari (ITA)



Sergio Peña - Malmö (SUE)



Diego Romero - Universitario



Carlos Zambrano - Alianza Lima



Aldo Corzo - Universitario



Paolo Reyna - Melgar



Christian Cueva - Sin equipo



Franco Zanelatto - Alianza Lima



Andy Polo - Universitario



Alex Valera - Universitario (Desafectado)



Edison Flores - Universitario



José Rivera - Universitario



Joao Grimaldo - Sporting Cristal



Paolo Guerrero - César Vallejo



¿Cuáles son los grupos de la Copa América 2024?

GRUPO A



-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B



- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C



- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D



- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica

¿Qué canal transmitirá todos los partidos de la Copa América 2024?

El único canal deportivo que transmitirá en Perú los 32 partidos de la Copa América 2024 en vivo será DSports por la señal de televisión y la plataforma streaming de DGO. Sin embargo, los partidos de la selección peruana podrán ser vistos por la señal abierta de América Televisión, quien también transmitirá el certamen, pero con cobertura limitada.

El canal peruano solo transmitirá seis compromisos: el partido inaugural entre Argentina vs. Canadá, los tres partidos de fase de grupos de la selección peruana, un partido de las semifinales y la Gran Final. En caso la ‘Bicolor’ supere la fase de grupos, el canal 4 continuará transmitiendo sus encuentros.