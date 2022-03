El tema, titulado “BZRP Music Sessions Vol. 49″, es parte de la larga lista de sesiones que el joven productor argentino ha realizado con reconocidos artistas, entre ellos Nicky Jam, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Residente.

En el tema musical, Residente habla de la disputa que mantiene con J Balvin, que comenzó en septiembre de 2021 cuando dedicó unas palabras al reguetonero por su boicot a los Latin Grammy.

En una maniobra ya usada por otros artistas, René Pérez, conocido como Residente, borró todas las publicaciones de su Instagram y reemplazó el contenido con un reel en el que se le ve jugando ping ball.

En la descripción de ese video, Residente dice: “Aunque tú cambies de color yo siempre sé por dónde vienes🦎”. Pero, no fue sino hasta el video que dio a conocer el pasado martes, a través de la misma plataforma, que encendió las alarmas sobre el posible destinatario de su nueva canción.

“En estos días iba a sacar un tema. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano. Resulta que el pend*** se enteró que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo pa’ que me llamen a mí, pa’ que no saque el c*** tema”, expresó Residente.

Desde el minuto 5 se refirió específicamente a Balvin. Aseguró que no se iba a rebajar con un “bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón”. Que el regguetonero “Se hace el espiritual, usando la salu’ mental pa’ vender un documental. Tú ere’ má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan”.

