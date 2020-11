LO ÚLTIMO | Presidente Francisco Sagasti tomó juramento a su Gabinete Ministerial Ocultar noticia urgente

Retiro AFP 17,200 soles: ¿Cuánto dinero podré retirar si no aporté a mi fondo en octubre del 2020? No solo los ciudadanos que no aportaron durante los últimos 12 meses consecutivos podrán retirar. Aquellos que en octubre no aportaron, es decir no estuvieron en planilla de una empresa, también podrán retirar, pero no 17,200 soles.