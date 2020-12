Millones de afiliados al sistema privado de pensiones (AFP) podrán solicitar, desde este 9 de diciembre, el reembolso de hasta 17,200 soles (4 UIT) de sus fondos de pensiones.

Como se sabe, la ley que se creó en el Congreso fue promulgada por Manuel Merino de Lama en el poco tiempo que fue presidente, pese a la negativa de diferentes instituciones económicas que indicaron los perjuicios que podría traer esta medida.

Retiro AFP: ¿Quiénes podrán solicitar los 17,200 soles?

La ley beneficia tres grupos de afiliados:

Afiliados que no muestren aportes a su fondo durante 12 meses consecutivos hasta octubre del 2020. Afiliados que no hayan aportado en octubre (en este caso, solo podrán retirar hasta S/4,300 soles) Afiliados que sean pacientes oncológicos.

Retiro AFP: ¿Cuándo fue la última vez que aporté a mi fondo de pensiones?

Esta es la pregunta que muchos peruanos se hacen porque no saben o no recuerdan cuándo fue la última vez que aportaron a la AFP. Este dato es importante para conocer si uno accede o no al beneficio.

Para acceder a esa información, el cliente debe revisar su estado de cuenta en su AFP. En el Perú existen cuando administradoras de fondo de pensiones.

Aquí te dejamos los links para acceder a cada una de ellas de tal forma que puedas consultar tu estado de cuenta.

Retiro AFP: Ya se conoce el cronograma para presentar las solicitudes de retiro

Esta semana se conoció que las AFP establecerán un cronograma para que los afiliados presenten sus solicitudes de retiro. Según el número en que culmine tu DNI, te tocará una fecha para enviar la solicitud.

Retiro AFP: Cronograma de solicitudes.

