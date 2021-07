Con su singular forma de hablar, el popular comediante Sammy Pérez conquistó los corazones de todos sus televidentes, además de sus compañeros de trabajo, quienes lo recuerdan con mucho amor y cariño luego de fallecer, este viernes 30 de julio, a sus 55 años por complicaciones que le trajo la COVID-19 .

Días antes del terrible acontecimiento, Sammy había sido hospitalizado de urgencia a causa del coronavirus, y aunque hace una semana sus familiares notificaron que el actor se encontraba en mejor condición de salud, la madrugada de este viernes falleció como consecuencia de un infarto cardiovascular.

“En la madrugada de hoy a las 3:50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazoncito ha dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón.”, se lee en la cuenta de Instagram del actor.

Ante ello, distintos personajes del mundo del espectáculo enviaron sus condolencias a sus familiares y lamentaron el fallecimiento del comediante, quien ha dejado un legado muy grande en la comedia mexicana.

Uno de los artistas más cercanos al comediante es Eugenio Derbez, con quien compartió momentos inolvidables en la película ‘No se aceptan devoluciones’. Derbez declaró en una entrevista para el programa ‘Hoy’ que la partida de Sammy Pérez le duele, pues más lejos que lo profesional, él fue su gran amigo.

“Es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo. Era un gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando venía a México iba a mis fiestas, a mis cumpleaños. Me duele porque era un hombre bueno, un ser humano bueno. Hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos me comunicaron que había fallecido”, dijo el actor de la ‘Familia P. Luche’.

Otro de los famosos que recordó con gran cariño a Sammy Pérez, fue el ‘Escorpión Dorado’, pues el conductor y comediante compartió una foto junto a su amigo y expresó que él “no está triste, se le metió un Sammy al ojo” haciendo gala del humor que ambos compartían.

Asimismo, los músicos del ‘grupo Elefante’ se despidieron de su amigo, agradeciéndole por todo el tiempo que pasaron juntos. De igual manera el conocido periodista Joaquín López Dóriga dio a conocer la terrible noticia a través de su cuneta de Twitter.

Tras una dura batalla contra el COVID-19, lamento informar el fallecimiento del comediante Sammy Pérez.



Descanse en paz https://t.co/1IQs0DOq4p pic.twitter.com/xEIHplwsi5 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 30, 2021

Como se recuerda, Sammy Pérez se hizo conocido luego de trabajar en la secuencia ‘Sección Imposible’ del programa de humor ‘XHDRBZ’, para después participar en la película ‘No se aceptan devoluciones’ con su gran amigo Eugenio Derbez.

