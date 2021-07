Oscar Ridely Scott , nominado cuatro veces al Oscar , ha regresado a la pantalla grande para dirigir ‘ House of Gucci’ , que resalta la historia del asesinato del jefe de la firma de lujo, Maurizio Gucci , y contará con la actuación de Lady Gaga , Al Pacino , Adam Driver , Jared Leto y Jeremy Irons .

Gaga le dará vida a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver. Ella fue condenada 29 años de prisión por orquestar el asesinato de su marido en Milán, el nieto de Guccio Guzzi, fundador de la marca, y que fue liberada en el 2016.

A estos dos actores de primera, le acompañan Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston y la actriz mexicana Salma Hayek, quien encarnará a Pina Auriemma, amiga clarividente de Patrizia Reggiani, quien fue acusada como cómplice el asesinato para conseguir dinero.

Elenco de la película 'House of Gucci' que se estrenará el 24 de noviembre de 2021. (Foto: Twitter House of Gucci)

Aunque Gaga ha actuado anteriormente en cintas como ‘Machete Kills’ y en la saga ‘American Horror Story’, este es su segundo papel como protagonista en el cine, tras ‘A star is born’, film con el que ganó el Oscar a mejor canción original.

La película está basada en el libro ‘The house of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Grees’ de Sara Gay Forden. “Se trata de una historia real, donde el dinero, la familia, el poder, la traición, el sexo, la lealtad, el escándalo, la ambición y un asesinato son partes cruciales de la trama”, se lee en las letras que acompañan el adelanto de la película.

El film fue escrito por Roberto Bentivegna y contó con la cooperación de la firma Gucci, que dio acceso completo a sus archivos para el vestuario, pero no todos los miembros de la familia están contentos con este proyecto, por este motivo, el proyecto tardó años en realizarse.

“En la familia estamos seguros de que el film tendrá errores e imprecisiones que no tienen que ver con la verdad histórica. Por lo que sabemos, se realizará comprando los derechos de un libro de una periodista británica, un trabajo que consideramos absolutamente sin fundamento. Ni Ridley Scott ni nadie nos ha avisado y lo sentimos”, afirmó Patrizia Gucci, autora de la biografía de su familia e hija de Paolo Gucci a los medios locales.

