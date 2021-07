Conforme a los criterios de Saber más

Hace tres meses decidió acelerar su retiro del fútbol por una nueva lesión a la rodilla, que requería operación, y que puso en riesgo su salud. Sin embargo, no decayó, asimiló con valentía, y apostó por enrumbar su nuevo destino, el de entrenador. “Ya tengo ganas de sentir mi nueva pasión, la de dirigir”, nos contó el ex atacante Iván Bulos . A sus 28 años, volteó la página y se mentalizó en escribir una nueva historia en el fútbol, pero no en una cancha, sino en el banquillo con buzo y pizarrita en mano.

“No veo las horas de empezar a trabajar”, se arengó con entusiasmo. Es más, reveló que ya empezó su periplo por ex clubes y charlas con técnicos que marcaron su carrera deportiva, como Juan Máximo Reynoso , en Sporting Cristal, y adelantó que hará lo propio con Ricardo Gareca , apenas regrese de Buenos Aires. “He tenido grandes técnicos, así que será importante seguir charlando y aprendiendo con ellos”, comentó.

Hasta se animó a proyectarse cómo jugarán sus equipos, donde la disciplina será innegociable. Por lo pronto, el objetivo inmediato es sumar experiencia en un cuerpo técnico. En lo futbolístico, la “Moto” destacó la labor de los “9” de Perú en la Copa América, y encontró similitud, con el juego de Santiago Ormeño.

—¿Cómo estás tras haber dejado el fútbol por lesión?

No me ha costado mucho el tema de no jugar. Lo venía pensando por mi condición física, y por lo que tenía planeado, ser entrenador. Desde el momento que comuniqué mi retiro no he sentido ni ganas de entrenar o jugar un partido, pero sí de seguir involucrado en el fútbol, a través de otra faceta, la de entrenador.

—¿Acabaste el curso de entrenador?

Sí, una gran parte del curso, y en lo que me quiero dedicar es a dirigir mayores, sabiendo que tengo que empezar en reserva.

—¿Estás en la etapa de capacitaciones?

Sí, es la parte más importante para cualquier persona. Algunos futbolistas piensan que, por haber tenido la experiencia dentro de un campo de juego, ya no necesitan capacitarse para ser un buen entrenador, pero están muy alejados de la realidad. Uno tiene que prepararse con cursos de liderazgo, hay que analizar muchas cosas que como jugador no las tienes. Estoy con charlas teóricas y a la par con entrenadores que sin duda son las cosas que más me nutre. He tenido varios entrenadores en Europa, en Chile, en Perú, y eso me facilita tener contactos con varios países, técnicos.

—¿Visitaste a técnicos que te han dirigido?

He hablado con varios entrenadores, también he visitado clubes, como el Boavista, donde jugué, igual otros de Estados Unidos, Europa, sentía que era la primera etapa. Ahora estoy tratando de decidir el comienzo como entrenador.

—¿Piensas reunirse, en algún momento, con Ricardo Gareca?

Sí, con Ricardo hablé el día que me retiré del fútbol. Luego no he querido incomodar por la Copa América, pero ahora que regrese de Argentina, de todas maneras, hablaré con él. Es una persona que tiene una experiencia gigante, y me hará mucho bien escucharlo. He hablado con Juan Carlos Oblitas, por ejemplo, también.

—¿Juan Reynoso?

Lo tuve de técnico en Sporting Cristal, en el 2011, me hizo mejorar muchísimo. Fue uno de los mejores entrenadores que yo tuve, y he tenido la suerte de conversar con él, hace poco, tuvimos una reunión. Me ayudó muchísimo, pues tiene una experiencia increíble, estoy muy agradecido con él. Me pone contento su presente.

—Cuando seas entrenador tendrás que lidiar con futbolistas jóvenes, otros mayores tú, también…

Sí, yo he visto varias situaciones en que un entrenador no podía conectar con un jugador, pero el hecho de tener la experiencia de estar en vestuarios, en muchos países que he compartido, me hace saber cómo actuar, saber un poco de cómo se maneja ese tema.

—¿Tendrás un estilo definido como entrenador?

Tengo que aprender de todos, lo más importante es tener tu propia identidad, ser auténtico, y estar convencido de lo que sentía dentro del campo. Me he ido formando por sensaciones que he tenido en el fútbol. Es importante crear su propia identidad, así como mantener una conducta de vida adecuada, de respeto, valores, pues uno es persona pública, y después, dirigir con calma, según los momentos.

Iván Bulos fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca hasta el año 2017. (Foto: GEC).

—¿Cómo jugarán los equipos de Iván Bulos?

Siento que para ser protagonista, el control del juego será importante. Donde tener la pelota, cómo generar, creo mucho en el juego posicional.

—¿Sumarás “chocolate” a tus equipos?

Eso está en el ADN del futbolista peruano. Ahora que está de moda, pero es el juego del futbolista peruano, lo más difícil de conseguir en el fútbol. Puedes hablar de táctica tres horas, pero al final lo que te hace ganar un partido es lo que tiene el peruano, lo más valioso.

—¿Mano dura, cero indisciplina?

En la élite del fútbol, el que alguien cometa un acto de indisciplina y quiera rendir al máximo nivel, es difícil. El que no se comporta de la manera correcta, el que sale mucho, se complica, pero hay que analizar cada situación. Los futbolistas deben tomar en serio su profesión, ya que es un atleta, y siempre tiene que estar en óptimas condiciones.

—¿Cuál fue tu balance de Perú en la Copa América?

Se ha normalizado que Perú siempre juegue todos los partidos de Copa, siempre llega a instancias finales. Ricardo Gareca ha demostrado que hay nuevos jugadores, quienes han dado mayores variantes, ya que las Eliminatorias son complicadas, y alteran los planes que tiene, así que la Copa América ha dado confianza a todos para encarar lo que viene.

—Lo inmediato es Uruguay. ¿A quién postulas como el “9” que reemplazará al suspendido Lapadula?

Hay jugadores que van a poder reemplazar a los que no estarán disponibles. No hay nadie mejor que Ricardo Gareca para tomar esa decisión, ya debe tenerlo definido. Hay jugadores como Raúl Ruidíaz, quien no estuvo en la Copa América, y me parece un futbolista espectacular, como los que han aparecido ahora como Santiago Ormeño. El delantero necesita minutos, hay que analizar el contexto, el rival.

—Tenías mucha similitud en el juego con Santiago Ormeño…

Jugó pocos minutos en la Copa América, pero el físico, en la cancha, los dos somos altos, zurdos, posicionales, en el área.

—Gianluca Lapadula se adaptó rápido y respondió con goles al suplir a Paolo Guerrero…

Es un jugador que está en la liga italiana. Es un jugador de mucha calidad que jugó en el momento que Paolo Guerrero estaba lesionado. Ojalá se recupere para que jueguen ambos. Serán de mucha ayuda para lo que necesita Perú en las Eliminatorias. Hay que ver cómo llegan los dos, el profesor es el que armará el equipo.

Iván Bulos alternó en la Sub 20 del 2013 y compartió muchos partidos con Edison Flores, Andy Polo, Renato Tapia, etc. (Foto: GEC),

—¿El tema mental es importante para reponerse de constantes lesiones?

Sí, son situaciones complicadas, pero el futbolista tiene que entender que son las reglas del juego. No es fácil, y cuando sucede, es importante el entorno, la parte mental, el club, la familia. Son situaciones manejables, no es el fin del mundo, hay un montón de cosas que se pueden hacer.

—En tu caso, ¿necesitaste apoyo psicológico?

Siempre trabajé con una persona que me apoyaba en la parte psicológica. Por eso estaba mentalmente fuerte en cada operación, recuperación, ya que es complicado. Pero sí hay que quitarle el drama a las cosas, los problemas hay que afrontarlos. El futbolista, en toda su carrera deportiva, necesita apoyo psicológico constante. Los clubes deben tener mucho énfasis en eso.

—Entonces, ¿pronto te veremos en el banquillo?

Sí, viendo en que club empezar. Quiero integrarme a un comando técnico. Estoy analizando donde puede ser el mejor lugar para dar el primer paso.

