Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, conocido mundial y simplemente como Jorge Luis Borges, fue un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, que es considerado como un personaje clave tanto en la literatura de habla hispana como en la literatura universal.

De acuerdo con el diario El País, el escritor argentino falleció el 14 de junio de 1986 a causa de un enfisema pulmonar, en Ginebra. El autor de ‘El Aleph’ se había mudado tres días antes de su deceso a un nuevo departamento en la ciudad de Suiza, país que conoció durante sus años de mocedad y que había sido su residencia en los últimos tres meses.

Teniendo en cuenta que hoy se cumplen 37 años de su fallecimiento, recordamos un cuento que dictó antes de partir de este mundo.

¿Cuál fue la última obra de Jorge Borges antes de morir?

En las primeras horas de la mañana del 19 de noviembre de 1985, una extraña sensación recorre a Jorge Luis Borges y le pide a María Kodama que tome lápiz y papel para dictarle lo siguiente:

“Desde el momento de nacer contraje una deuda, asaz misteriosa, con un desconocido que había muerto en la mañana de tal día de tal mes de 1871. Lo que me ha tocado es un tenue hilo que me une a un hombre sin cara, de quien nada sé salvo el nombre, casi anónimo ahora, y la perdida muerte”.

Poco antes de fallecer, una historia familiar regresaba a la mente de Borges, una historia que había oído recientemente, pero que lo hacía sentir cómplice y necesitaba exculparse. En su mente se replica el nombre de Silvano Acosta, un hombre que fue ejecutado en 1987 por orden de quien fue su abuelo paterno, el coronel Francisco Borges.

“Sé que le debo una reparación que no llegará”, expresa Jorge a María, respira y dibuja palabras en el aire en un texto que estuvo oculto hasta hace unos días. El texto fue descubierto de manera casual, mientras Kodama ordenaba papeles durante la cuarentena, dio a conocer La Nación.

Tal y como recoge Infobae, este es un breve relato realizado en una sola página, en la cual cuenta la ejecución de un hombre del ejército que había sido reclutado compulsivamente. Tras pasarse a las montoneras de López Jordán, había sido acusado de traídor para recibir la pena máxima por orden de su abuelo paterno.

Borges se enteró de este hecho pocos días antes de transcribirlo al papel y dejarlo para la posteridad. El escritor encontró el papel firmado por su abuelo con la orden de ejecución al desertor de manera casual en una subasta pública. “Mi abuelo firmó la sentencia de muerte con la buena caligrafía de la época”, expresa Jorge en la misiva.

Aquella firma, que no ve, pero describe como perfecta, es una estaca en su corazón. Borges proviene de una familia con honores y tradición militar, no solo por el coronel Francisco Borges, el ejecutor que no ejecuta.

“Mi padre fue engendrado en la guarnición de Junín, a una o dos leguas del desierto, en el año de 1874. Yo fui engendrado en la estancia de San Francisco, en el departamento de Río Negro, en el Uruguay, en 1899″, menciona.

Su abuelo paterno murió a balazos en 1874, había despertado en él admiración poética. En “El otro, el mismo”, escribió: “Soy, pero también soy el otro, el muerto. / El otro de mi sangre y de mi nombre. (...) / Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca. / A tu Junín, abuelo Borges (...) ¿En tu sueño de bronce está tu voz trunca?”.