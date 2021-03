La Semana Santa es un momento especial para homenajear y recordar la vida, pasión y muerte de Jesucristo. En un país mayoritariamente creyente de Dios como el Perú, son días especiales que sirven para reflexionar sobre los aspectos más importantes de nuestras vidas. Por esa razón, se hacen actividades de todo tipo para ello. Sin embargo, hay otros lugares en los que no se conmemora esta fecha.

Hay naciones en las que, incluso, está prohibido el festejo de la Semana Santa. ¿La razón principal? No comulgan la religión cristiana y hay otras que ocupan su lugar. A continuación, te contamos cuáles son esos países en los que no existe la costumbre de recordar los últimos días de Jesús hecho hombre en la Tierra.

China

En su mayoría son budistas y no festejan estos eventos. No obstante, sí lo respetan. Aunque claro, existe un reducido porcentaje (1%) que sí lo celebra de una modesta forma: ya sea en sus propias casas o en las iglesias. No existen feriados de ningún tipo.

Corea del Sur

En Corea del Sur se celebra el año nuevo occidental, el Día de la Independencia, el Día de la comida fría y hasta Navidad. Sin embargo, para ellos no existe la Semana Santa. Son días como cualquier otros en dicho país asiático.

Vietnam

La creencia religiosa en Vietnam históricamente ha sido repartida entre el budismo, confusionismo y taoísmo, por lo que para ellos no tiene significado alguno la Navidad o la Semana Santa. Sus festividades son las mismas que se dan en China. Nos referimos, por ejemplo, al Año Nuevo Chino.

Kazajistán

En este país las cosas son mucho más complicadas. Celebrar cualquier actividad cristiana no solo está prohibido, sino que es un delito. Cada vez más se maximizan los episodios de persecución contra los cristianos. Por lo tanto, no se permite la celebración de ninguno de sus ritos.

