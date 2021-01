Sex and the City vuelve a la TV. La serie, una de las más vistas en Estados Unidos, anunció su vuelta en HBO Max de la mano de tres de las cuatro actrices principales: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

¿Y Kim Cattrall? Quien interpretara a Samantha Jones no será considerada para esta nueva versión de “Sexo en Nueva York”. El dato no sorprende, ya que la actriz manifestó años atrás que no tenía intenciones de volver.

Según informaron diversos medios de espectáculos en su momento, Cattrall tendría una mala relación con Sarah Jessica Parker, razón por la que tampoco habría salido adelante una tercera película. Esto, sin embargo, no ha sido impedimento para la serie que planteará HBO Max.

Esta nueva temporada de Sex and the City fue anunciada en redes sociales por las actrices que interpretan a Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes. El post de la primera tiene más de 1 millón de likes, y solo por eso se podría pensar que la decisión de HBO ha sido acertada.

Lo que se sabe hasta el momento que la nueva temporada (que recibirá de nombre “And Just Like That...”) de Sex and The City contará con 10 episodios.

En una entrevista en 2019, Jessica Parker dijo que le gustaría ver cómo ha tratado la vida a los personajes de Sexo en Nueva York. “Tengo curiosidad por saber cómo les ha ido. El mundo ha cambiado mucho gracias a la tecnología y las redes sociales… Los personajes nunca han hablado de redes sociales y creo que podría ser realmente interesante”, explicó la actriz.

VIDEO RECOMENDADO

Red social conservadora Parler deja de funcionar tras vetos de Amazon, Apple y Google