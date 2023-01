Shakira sigue remeciendo las redes sociales con cada paso que da en su carrera musical. En esta ocasión, se confirmó una colaboración de la cantante colombiana con el DJ y productor argentino Bizarrap. Más detalles al respecto en las siguientes líneas.

Bizarrap confirma nuevo tema musical con Shakira

Bizarrap informó sobre este nuevo tema musical a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. En la publicación indica que este miércoles 11 de enero del 2023 podremos conocer un poco más de este trabajo en conjunto con la intérprete de ‘Monotonía’.

Adicional a la publicación, nos muestra esta fotografía de ellos, lo que emocionó a miles de fanáticos pero ¿por qué se hizo tendencia? A continuación te lo detallamos.

¿A qué hora se estrena el nuevo tema de Shakira y Bizarrap?

El sencillo colaborativo entre Shakira y Bizarrap se estrenará a las 7pm (horario de Colombia).

¿Este tema está dedicado a Gerard Piqué?

Previo al anuncio del productor argentino, Shakira realizó una publicación el pasado 9 de enero, mensaje que muchos fanáticos interpretaron como una indirecta a su expareja el futbolista de FC Barcelona, Gerard Piqué.

En la foto se señala: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” junto a la fecha 11 de enero, lo cual se cree haría referencia a la letra de su nueva canción. Mira aquí la respectiva foto:

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 🐺 ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Como si esta frase no hubiera causado el revuelo necesario, en las distintas redes sociales se ha filtrado un supuesto fragmento de la canción que indica: “Esto es pa’ que te mortifiques you know así que trague trague mastique, yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-Piqué”.