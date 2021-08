Star Plus , el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company, dirigido al público adulto, está disponible en América Latina desde este martes 31 de agosto. Y, una de las preguntas más frecuentes, es la siguiente: ¿Qué pasa si tengo Disney Plus anual y quiero Star Plus?

Se presentó Combo+, la nueva oferta comercial permanente que pondrá a disposición la suscripción a Star+ y a Disney+, plataformas independientes entre sí, a un precio único. Esta propuesta representará para el suscriptor de Perú un ahorro del 30%, al comparar su precio con la sumatoria del valor actual de la suscripción a los dos servicios por separado.

Algunos usuarios piensan que, si pagaron una suscripción anual del streaming de Disney, podrían acceder de manera gratuita a Star Plus. Sin embargo, no es así y, a continuación, te lo explicamos.

El servicio ha tenido que salir a aclarar ciertas cuestiones y explicar que, si un usuario pagó Disney Plus por todo el año, para optar al Combo Plus (así se llama) lo único que tiene que hacer es abonar el precio de Star Plus y se le descontará la mensualidad de Disney Plus.

STAR+

PRECIO FINAL MENSUAL: S/37.90

PRECIO FINAL ANUAL: S/379.90

DISNEY+

PRECIO FINAL MENSUAL: S/25.90

COMBO+

PRECIO FINAL MENSUAL: S/44.90

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Todo va a estar bien". (Fuente: Netflix)

TE PUEDE INTERESAR