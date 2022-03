Uno de los elementos más potentes de “The Batman” es, sin duda, su banda sonora. Ahora bien, además de obtener buenas críticas y reacciones positivas, el estreno de “The Batman” ha logrado que una canción de Nirvana aumente su popularidad.

De acuerdo con los datos recopilados por Spotify, la canción “Something In The Way” del grupo vio un incremento de un 1200% en el número de reproducciones desde que salió a la luz la banda sonora oficial de la película.

El tema es uno de los principales de “The Batman” puesto que aparece en los tráilers, mientras que en el extenso metraje suena en dos ocasiones, enmarcando el ritmo de la película.

“Something In The Way” fue lanzada como parte del disco “Nevermind” de Nirvana, pero la que se escucha en el filme y la que aumentó su número de escuchas en Spotify, es la versión remasterizada que está incluida en la versión del 30 aniversario del disco. Si deseas escuchar esta nueva versión, ingresa a este ENLACE, y en el caso que desees escuchar la versión original, te lo compartimos a continuación:

La elección de esta canción resulta aún más significativa cuando recordamos que Matt Reeves se inspiró en Kurt Cobain para crear su nueva versión cinematográfica del héroe. Estas fueron las declaraciones del director:

“Cuando escribo suelo escuchar música, y mientras escribía el primer acto puse Something in the Way de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de hacer una versión playboy de Bruce Wayne que ya hemos visto antes, hay otra versión que ha pasado por una gran tragedia y se ha convertido en un ermitaño. Así que hice una conexión con Last Days de Gus Van Sant y la idea de un Kurt Cobain ficticio en una mansión decadente”.

Por otra parte, cabe destacar que la banda sonora de la película compuesta por Michael Giacchino también tuvo un aumento del 710% de reproducciones en Spotify. El tema “The Batman” tuvo una subida del 900% mientras que “The Riddler” tuvo un incremento de más del 830%.

Fuente: Indie Hoy

