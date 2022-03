La serie de God of War finalmente será una realidad, pues un reporte de Deadline adelanta que Amazon Prime Video se encuentra actualmente en negociaciones para el desarrollo de una producción live action. Por supuesto, inspirada en la mítica saga de videojuegos de PlayStation.

La serie llega de la mano de Mark Fergus y Hawk Ostby, ambos creadores y productores ejecutivos de The Expanse. Asimismo, Rafe Judkins también se encontraría involucrado en el proyecto, pues participó como productor ejecutivo y showrunner en The Wheel of Time.

¡BOMBAZO! Tendremos serie de 'GOD OF WAR' de la mano de Amazon Prime Video. pic.twitter.com/9F1L9rlO2j — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #SpidermanNoWayHome (@QuidVacuo_) March 7, 2022

Por supuesto, en el desarrollo de esta serie de God of War encontraremos a Sony Pictures Television y PlayStation Productions, ambas colaboradoras de todas las series de televisión y películas basadas en los juegos de PlayStation.

Asimismo, Amazon Studios podría participar como coproductora de la serie de God of War. Sin embargo, la compañía ha preferido mantener silencio y no comentar nada al respecto al medio.

Aunque no se conoce la historia que se desarrollará en la serie de televisión, es muy probable que siga la misma línea que ya vimos en los primeros videojuegos de la franquicia. Esta dio lugar a las entregas de God of War que tenemos en la actualidad y que están ambientadas en la mitología nórdica.

Por su parte, PlayStation se encuentra trabajando en una nueva iteración de la saga God of War para PlayStation 4 y PlayStation 5. El nombre bajo el que se conoce hasta ahora es God of War: Ragnarok, y apunta a llegar en algún momento de este mismo 2022.

