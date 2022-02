La serie de “The Last of Us” es uno de los proyectos de videojuegos más esperados del presente. Una de las grandes expectativas es ver una serie que promete adaptar fielmente los hechos del videojuego a la pantalla chica. Además, podremos conocer más sobre todo lo que sucedió en su universo.

Sin embargo, los fans han recibido una mala noticia. Estos tenían la ilusión de que la serie de “The Last of Us” debutará en algún punto de 2022. No obstante, las cosas serán diferentes y habrá que esperar hasta el próximo año para ver su estreno en HBO Max.

A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, Casey Bloys, director de programación de HBO, se refirió sobre muchos de los proyectos que la cadena tiene próximo a lanzar. El medio aprovechó para preguntarle sobre si veremos la serie de “The Last of Us” en algún punto de 2022 y su respuesta decepcionó a un montón de fans.

“The Last of Us se está rodando en estos momentos en Canadá. No hemos anunciado una fecha de estreno. Pero no es en 2022. Siguen rodando en Calgary”, dijo Bloys.

Pero, como premio consuelo, es probable que el primer avance de esta producción debute antes de que termine el año. Se espera que este adelanto se pueda disfrutar en medio de las celebraciones del Outbreak Day.

