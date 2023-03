Miles de usuarios de las redes sociales, específicamente de TikTok, vienen compartiendo una historia que muchos dicen haber vivido algún momento en su vida. Se trata de la drástica medida que tomó una joven al bloquear a su jefe luego de que este le llamará insistentemente al celular fuera del horario de trabajo. ¿Qué es lo que le pasó? En esta nota te contamos la historia que viene dando que hablar.

QUÉ PASA SI BLOQUEAS A TU JEFE PORQUE TE LLAMA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO

Un video viene siendo tendencia en las redes sociales, en específico en TikTok, en donde una usuaria de esta plataforma no soporto las llamadas de su jefe fuera del horario de trabajo por lo que decidió bloquearlo. Una medida que muy pocos se atreverían por temor a perder su trabajo. A continuación, te contaremos qué es lo que le pasó tras tomar esta decisión.

La joven, llamada Vanessa, quien reside en Canadá, cuenta en TikTok que su jefe es de los tipos que no le importaba que su jornada laboral terminara, puesto que igualmente la llamaba o le manda mensajes de texto.

“Estoy en casa, enferma, y por alguna razón él sintió la necesidad de enviarme un mensaje de texto sobre mis funciones”, narra la joven.

Vanessa tiene dos celulares, uno del trabajo y otro de uso personal. El jefe se las ingeniaba y la llamaba a ambos dispositivos. La usuaria de TikTok no soportó y decidió bloquearlo tan pronto terminó su horario de trabajo.

“Él sabe que no me debe enviar mensajes de texto a mi número personal, pero todavía lo hace a veces, así que hoy lo bloqueé… Lo bloqueé así que no podrá hablarme mientras no estoy trabajando”, cuenta orgullosa.

El resultado: la usuaria de TikTok cuenta que fue el santo remedio para que el jefe la dejara de llamar y entienda su postura frente al trabajo después de la jornada laboral.

“Bloqueé a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Hoy me quedé en casa porque estoy enferma”, dijo la joven.

Este es el video que viene generando gran controversia en TikTok y que se ha viralizado en diferentes redes sociales.

