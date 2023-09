¿Cuántas nuevas carreras universitarias se registran sin exigencias básicas de calidad, según la SUNEDU?

En un escenario de incertidumbre y preocupación por la calidad educativa en el país, la Sunedu ha perdido una de sus funciones fundamentales, la licenciatura de carreras y programas profesionales, como resultado de la entrada en vigor de la Ley 31520, conocida como la “contrarreforma universitaria”. En ese panorama, ¿cuántas nuevas carreras universitarias se vienen registrando sin exigencias básicas de calidad? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre este tema.

CUÁNTAS NUEVAS CARRERAS UNIVERSITARIAS SE REGISTRAN SIN EXIGENCIAS BÁSICAS DE CALIDAD

Según ha señalado la Sunedu, la popular “contrarreforma universitaria” ha generado inquietudes sobre la supervisión y garantía de la calidad en 2.250 programas de pregrado y posgrado que 56 universidades han lanzado este año sin una evaluación previa en cuanto a infraestructura y otros estándares básicos.

Esta preocupante cifra fue anunciada por el propio jefe de Sunedu, Manuel Castillo Venegas, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Educación del Congreso en Trujillo. Castillo Venegas, quien enfrenta cuestionamientos por designaciones irregulares, reveló que la falta de presupuesto impide a Sunedu llevar a cabo la labor de monitorear los estándares de calidad de las 2.250 carreras registradas. En este contexto, hizo un llamado urgente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación (Minedu) y la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para aumentar los recursos disponibles.

El superintendente enfatizó que obtener el presupuesto solicitado es esencial para que Sunedu pueda llevar a cabo las tareas de supervisión en las universidades, evitando que los estudiantes se inscriban en programas que puedan comenzar a funcionar sin cumplir con los requisitos mínimos de calidad.

La preocupación por esta situación no es nueva. La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el retroceso en la calidad educativa, presentando incluso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520, que busca restaurar la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. La acción legal fue interpuesta contra el entonces presidente del Congreso, José Williams Zapata, y el procurador, Manuel Eduardo Peña. La Defensoría argumenta que, con la contrarreforma universitaria en vigor, no existe una base legal para retirar del sistema universitario a las instituciones que no cumplan con los estándares básicos de calidad.

¿QUÉ UNIVERSIDAD ES CONSIDERADA LA MEJOR DEL PERÚ, SEGÚN SUNEDU?

La Sunedu reveló en su último ranking histórico de instituciones universitarias del país que la mejor universidad del Perú es la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Conforme señala la entidad, esta tuvo mejor rendimiento en cuatro aspectos que fueron mencionados: producción científica, impacto científico, excelencia internacional y número de patentes vigentes, entre 1980 y 2020.

Asimismo, para la evaluación se tuvo como referencia el registro histórico de InCites (Web of Science) y los puntos totales brindados fueron entre 0 y 100. De esta manera, la UPCH fue la única que logró llegar al máximo puntaje y así obtener el primer lugar, pasando a otras universidades públicas y privadas licenciadas en el ámbito nacional. Aquí, te presentamos cuáles fueron las 10 instituciones que obtuvieron un alto puntaje:

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH): 100 puntos

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): 78,25 puntos

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM): 54,72 puntos

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): 25,30 puntos

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM): 24,90 puntos

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC): 23,10 puntos

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): 15,65 puntos

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP): 13,01 puntos

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA): 12,04 puntos

Universidad Científica del Sur: 12,03 puntos.

QUÉ ES SUNEDU

Sunedu es el acrónimo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, una entidad pública del Perú encargada de supervisar y regular la calidad de la educación superior universitaria en el país.

La función principal de Sunedu es asegurar la calidad de la educación superior universitaria en el Perú, mediante la evaluación y supervisión de las universidades y escuelas de posgrado que operan en el país, así como la acreditación de sus programas de estudio. Además, Sunedu tiene la tarea de promover la mejora continua de la calidad de la educación superior universitaria, y fomentar la investigación y la innovación en este ámbito.

Entre las competencias y funciones de Sunedu se encuentran la acreditación de las universidades y escuelas de posgrado, la evaluación y supervisión de su gestión académica, financiera y administrativa, la aprobación de los planes de estudios y la autorización de la creación de nuevas universidades.

Sunedu es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación, y fue creada en el año 2015 con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación superior universitaria en el Perú. Desde entonces, ha realizado diversas acciones y evaluaciones para asegurar que las universidades peruanas ofrezcan una educación de calidad y cumplan con los estándares internacionales en este ámbito.