Metropolitano, Expreso 11 y 12: estos son las nuevas rutas, cuándo funcionarán y horarios

Este viernes 15 de diciembre, se llevará a cabo la inauguración de las cuatro nuevas estaciones del tramo norte del Metropolitano. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que estarán a disposición del público nuevos servicios expresos con el objetivo de evitar aglomeraciones en ciertos horarios.

¿CUÁLES SON LAS RUTAS DEL NUEVO EXPRESO 11 Y 12 DEL METROPOLITANO?

La ATU dio a conocer mediante sus redes sociales las paradas que tendrán los nuevos expresos 11 y 12 a partir del 15 de diciembre debido al inicio de la ampliación norte del Metropolitano, y aquí te lo presentamos:

Expreso 11: dará inicio en la estación Los Incas, en Comas y luego se dirigirá hasta la estación Central, en el cercado de Lima, por lo que en el trayecto parará en Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Universidad y Pacífico. En el sentido contrario se detendrá en Naranjal, Universidad, 22 de Agosto y Andrés Belaunde. Es importante mencionar que el horario de atención será en las mañanas: lunes a viernes, de 5 a. m. a 10 a. m., hacia la estación Central, y de 5:45 a. m. a 10:45 a. m. hacia Los Incas.

Expreso 12: empezará su ruta desde Central hasta Benavides, y parará en las estaciones Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos. Aunque no operará en el sentido contrario. Cabe recordar que el servicio estará disponible en las mañanas: lunes a viernes de 5:45 a. m. a 10 a. m.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PARADEROS DE LA RUTA B DEL METROPOLITANO?

Según la ATU para este 15 de diciembre se contará con un total de 31 paraderos en la nueva ruta B del Metropolitano que iniciará en Comas y finalizará en Chorrillos. Aquí los paraderos que entrarán en curso desde diciembre:

Los Incas (nueva estación que se habilitará en diciembre)

Andrés Belaunde (nueva estación que se habilitará en diciembre)

22 de Agosto (nueva estación que se habilitará en diciembre)

Universidad (nueva estación que se habilitará en diciembre)

Terminal Naranjal

Izaguirre

Pacífico

Independencia

Los Jazmines

Tomás Valle

El Milagro

Honorio Delgado

UNI

Parque del Trabajo

Caquetá

Dos de Mayo

Quilca

España

Estación Central

Estadio Nacional

México

Canadá

Javier Prado

Canaval y Moreyra

Aramburú/Comunidad Andina

Domingo Orué

Angamos

Ricardo Palma

Benavides

28 de Julio

Plaza de Flores.

Es importante mencionar al público que el horario del Metropolitano no tendrá ningún cambio, por lo que será de lunes a viernes desde las 10 a. m. hasta las 11 p. m. Mientras que los sábados y domingos empezará a las 5 a. m. hasta las 11 p. m. y 10 p. m., respectivamente. Además, la ATU mencionó que los servicios regulares A, C y D no tendrán modificaciones, por lo que funcionarán con total normalidad.