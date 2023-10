Cuándo pelearán Jonathan Maicelo y “Pantera” Zegarra tras presentarse en programa de Andrés Hurtado

Luego de varios meses de espera, Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra se vieron las caras en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”. Ambos protagonizaron un tenso momento en el set de televisión, por lo que ‘Chibolín’ no dudo en fijar una fecha para la denominada pelea del siglo.

¿CUÁNDO ES LA PELEA DE JONATHAN MAICELO Y PANTERA ZEGARRA?

En el último programa de Andrés Hurtado se estableció la fecha para lo que será la pelea en el ring entre Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra. Hurtado mencionó que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero de 2024, con el objetivo de que los deportistas se preparen para la pelea del siglo.

Es importante mencionar que por ahora no se ha dado fecha exacta para la venta de entradas a este espectáculo y también sobre en qué categoría de peso competirán, ya que Maicelo pesa 61.2 kgs y Zegarra 76.2 kgs.

¿QUÉ LE DIJO JONATHAN MAICELO A PANTERA ZEGARRA?

Luego de que Andrés Hurtado haya realizado todo lo posible para tener a Jonathan Maicelo y David ‘La Pantera’ Zegarra por primera vez en el set de su programa. El boxeador nacido en el Callao calificó de “hipócrita” al exchico reality por asistir al espacio de Hurtado, ya que su único objetivo era el dinero. “Que se puede esperar de ti que toda tu vida has hablado mal de mí a mis espaldas. Yo no soy ningún hipócrita, este señor ha venido (al programa) por dinero, yo he venido por dignidad”, expresó.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE PELEARON JONATHAN MAICELO Y PANTERA ZEGARRA?

Jonathan Maicelo no está en un ring de box oficialmente desde agosto del 2021, cuando logró derrotar al venezolano Jeffry Quintero en una velada que se realizó en Punta Hermosa y promovida por Gonzales Promotions. Mientras que, Pantera Zegarra acaba de pelear en Estados Unidos hace unas semanas, perdiendo ante el austriaco Umar Dzambekov.

