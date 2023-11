La ruta B del Metropolitano dará un giro inesperado en su recorrido con la inauguración de cuatro nuevas estaciones en la ampliación norte del sistema de transporte. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha revelado cambios significativos que transformarán por completo el itinerario de esta ruta. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

¿DESDE CUÁNDO LA RUTA B DEL METROPOLITANO TENDRÁ NUEVOS TRAMOS?

Desde la segunda quincena de diciembre, la ruta B del Metropolitano experimentará cambios en su recorrido con la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas estaciones en la ampliación norte del sistema de transporte.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que la ruta B ahora se desplazará entre las estaciones Los Incas (Comas) y Plaza de Flores (Barranco), con paradas en las estaciones Los Incas, Andrés Belaunde, 22 de Agosto y Universidad.

El servicio ya no incluirá las estaciones Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y Matellini en su recorrido, manteniendo sus horarios habituales de operación de lunes a viernes de 10 a.m. a 11 p.m., y los sábados y domingos de 5 a.m. a 10 p.m. y 11 p.m., respectivamente.

CUÁLES SON LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL METROPOLITANO

Según se puede revisar en los portales oficiales del Metropolitano, este servicio cuenta con dos zonas de salida de alimentadores: Naranjal y Matellini.

Estas son las rutas alimentadoras del Metropolitano:

► Naranjal

Antúnez de Mayolo

Belaúnde

Bertello

Carabayllo

Collique

Izaguirre

La Ensenada

Los Alisos

Los Olivos

Milagro de Jesús

Payet

Puente Piedra

Puno

Santo Domingo

Tahuantinsuyo

Trapiche

Tungasuca

► Matellini

América

Cedros de Villa

Los Próceres

Villa El Salvador

QUÉ ES EL METROPOLITANO

El Metropolitano es un sistema de transporte público masivo que opera en la ciudad de Lima. Es conocido por ser un sistema de autobuses de tránsito rápido que busca mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la congestión del tráfico. El Metropolitano utiliza carriles exclusivos para autobuses en algunas de las principales avenidas de Lima, lo que permite que los autobuses puedan moverse de manera más eficiente y rápida en comparación con el tráfico regular.

El sistema cuenta con estaciones y paradas a lo largo de su recorrido, donde los pasajeros pueden abordar y descender de los autobuses. Además de las estaciones principales, también hay paradas adicionales a lo largo de las rutas.

El Metropolitano ofrece un servicio relativamente rápido y cómodo, y se ha convertido en una opción popular para los residentes de Lima que buscan una forma eficiente de moverse por la ciudad. Ofrece diferentes tipos de tarifas, incluyendo tarifas regulares y tarifas reducidas para estudiantes y universitarios.