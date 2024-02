Fin del corredor morado: desde cuándo y por qué dejaría de funcionar

Uno de los transportes públicos que más utilizan los usuarios en Lima es el corredor morado, pero estos se podrían ver perjudicados desde el próximo 4 de marzo cuando estos buses dejen de circular. Y es que, el presidente de la Junta de Operadores del corredor morado, Gerardo Hermoza, comunicó que dejarían de operar si la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) no cancela el monto de 300 millones de soles que tiene como deuda con los corredores complementarios.

¿POR QUÉ DEJARÍA DE FUNCIONAR EL SERVICIO DEL CORREDOR MORADO?

Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, brindó una entrevista a Exitosa, donde reveló que más de 100 mil usuarios se verán perjudicados por la paralización de este servicio y 3 mil familias dejarían de recibir ingresos formales debido a que se quedarán sin trabajo. Por ello, la empresa de transporte lanzó un comunicado dando a conocer la detención de estos buses, pese a que ya dejaron de operar el servicio troncal 409.

“A pesar de los esfuerzos de la actual gestión de ATU en cuanto a la segregación de los carriles exclusivos de solo bus, así como las acciones de fiscalización que se han venido dando de manera sostenida han venido dando resultados, pero estas acciones son insuficientes con respecto al pago que debe realizarse semanalmente a los operadores el cual se encuentra actualmente alrededor del 65% de lo que debería abonársenos”, señaló.

Asimismo, sostuvo que este servicio, que ayuda a muchos limeños a llegar a sus destinos, pararía sus operaciones si la ATU no logra cancelar los 300 millones de soles que tienen como deuda con los corredores complementarios debido a que no fiscalizaron las rutas convencionales por lo que esto causaba una competencia desleal.

“El problema acá surgió porque no se cumplió con fiscalización de las rutas convencionales, no se retiraron aquellas que realizaban competencia desleal (...), es una situación que se mantuvieron durante años. Antes éramos cuatro operadores y teníamos 280 buses y ahora solo contamos con dos operadores y 150 buses. La Autoridad sabía que la flota caía mes a mes y no tomaba ninguna acción, es un acto negligente”, mencionó.

“Desde que operamos desde el 2016 a la fecha, nunca nos hemos reunido con un ministro de Transportes ni un viceministro. Yo no entiendo la posición del Ministerio de Economía que nos pone trabas, ellos no tienen por qué interpretar nada del contrato, deberían dar la viabilidad y que con ese dinero se compren más unidades y se pague deuda financiera como se acordó con la ATU”, agregó para dicho medio.

¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS Y RUTAS QUE DEJARÍA DE FUNCIONAR EL CORREDOR MORADO?

404: ruta que va de ida y vuelta, desde San Juan de Lurigancho hasta Magdalena. Este camino comprende las avenidas Brasil, Abancay, 9 de Octubre, Próceres y Wiesse.

405: ruta que va de ida a vuelta, desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro. Este camino comprende las avenidas Wiesse, Próceres, Abancay, Manco Capac y luego se bifurca en laavenida Petit Thouars y la Prolongación Iquitos.

406: ruta que va de ida a vuelta, desde San Juan de Lurigancho hasta el Cercado de Lima. El camino inicia en la avenida Próceres de la Independencia, para pasar por El Agustino y llegar finalmente al centro de la ciudad.

412: ruta que va de ida a vuelta, desde San Juan de Lurigancho hasta el Cercado de Lima. Este camino comprende la avenida Próceres de la Independencia, el parque zonal Huiracocha y los túneles Santa Rosa y San Martín

