Paolo Guerrero jugará en César Vallejo: cuándo y ante qué club de la Liga 1 debutaría

Después de varias reuniones se pudo anunciar por todo lo alto que Paolo Guerrero sí formará parte del club UCV, por lo que este jueves arribó a la ciudad de Trujillo donde se unirá al equipo de Roberto Mosquera. Sin embargo, varios hinchas se encuentran a la expectativa por la presentación y debut del delantero de la selección peruana con la camiseta del club ‘poeta’. Todos los detalles sobre el primer partido de Guerrero en la Liga 1 en la siguiente nota.

¿CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DE PAOLO GUERRERO CON EL CLUB CÉSAR VALLEJO?

Tras afirmarse que Paolo Guerrero jugará por el club César Vallejo, se estima que el futbolista pueda tener minutos recien el 2 de marzo, es decir, en la fecha 6 de la Liga 1 cuando reciba a Cusco FC. Asimismo, la otra posibilidad sería cuando el conjunto norteño se enfrente el próximo jueves 7 de marzo a Sport Huancayo por la Copa Sudamericana.

Por su parte. César Acuña confirmó que este martes 27 de febrero se llevará a cabo la presentación oficial del peruano en las instalaciones del club trujillano. Es importante mencionar que, el Depredador viene de salir campeón con LDU de Quito en la CONMEBOL Sudamericana y LigaPro de Ecuador.

¿QUÉ DIJO ROBERTO MOSQUERA SOBRE EL DEBUT DE PAOLO GUERRERO CON EL CLUB CÉSAR VALLEJO?

En declaraciones para la prensa, el entrenador de César Vallejo, Roberto Mosquera no dudo en referirse sobre la llegada del futbolista y su posible debut en la Liga 1. El DT aseguró que primero tendrán que evaluarlo antes que sume minutos ya que será la primera vez que jugará en el torneo local, resaltando que está ilusionado por debutar.

“A este tipo de jugadores hay que cuidarlos, pasa por una evaluación física. Vamos a evaluarlo y, después, cuando él esté bien, lo vamos a utilizar. Tenemos que ponerlo en condiciones. Es la primera vez que juega en un equipo peruano y está ilusionado (...) No depende de qué partido es (debut). No me apuren. A este tipo de jugadores hay que protegerlos y ponerlos cuando están realmente bien para no olvidar al Paolo que tantas alegrías nos dio”, señaló.

FIXTURE DEL CLUB CÉSAR VALLEJO EN LA LIGA 1 2024

Fecha 5

Los Chankas vs. Cienciano

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Melgar vs. Unión Comercio

Atlético Grau vs. ADT

Carlos Mannucci vs. Sporting Cristal

UTC vs. Universitario

Deportivo Garcilaso vs. César Vallejo

Sport Huancayo vs. Alianza Atlético

Sport Boys vs. Cusco FC

Fecha 6

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Comerciantes Unidos vs. Melgar

Unión Comercio vs. UTC

Universitario vs. Sport Huancayo

ADT vs. Alianza Lima

César Vallejo vs. Cusco FC

vs. Cusco FC Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Cienciano vs. Carlos Mannucci

Los Chankas vs. Sport Boys

Fecha 7

Atlético Grau vs. Cienciano

UTC vs. Comerciantes Unidos

Sport Huancayo vs. Unión Comercio

Melgar vs. ADT

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Cusco FC vs. Alianza Atlético

Carlos Mannucci vs. Los Chankas

Sport Boys vs. César Vallejo

Fecha 8

Unión Comercio vs. Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs. Melgar

ADT vs. UTC

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Alianza Lima

Universitario vs. Cusco FC

Los Chankas vs. Atlético Grau

Alianza Atlético vs. César Vallejo

Carlos Mannucci vs. Sport Boys

Fecha 9

Melgar vs. Cienciano

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Cusco FC vs. Unión Comercio

Sport Huancayo vs. ADT

UTC vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. Universitario

vs. Universitario Atlético Grau vs. Carlos Mannucci

ALianza Lima vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Alianza Atlético

Fecha 10

ADT vs. Cienciano

Los Chankas vs. Melgar

Cienciano vs. UTC

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. Cusco FC

Unión Comercio vs. César Vallejo

Universitario vs. Alianza Atlético

Fecha 11

Sport Huancayo vs. Cienciano

César Vallejo vs. Comerciantes Unidos

vs. Comerciantes Unidos Alianza Atlético vs. Unión Comercio

Cusco FC vs. ADT

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Atlético Grau

Melgar vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Universitario

Fecha 12

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs. Melgar

Carlos Mannucci vs. UTC

Los Chankas vs. Sport Huancayo

Unión Comercio vs. Universitario

Sporting Cristal vs. Cusco FC

ADT vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 13

Cusco FC vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. ADT

Universitario vs. Comerciantes Unidos

César Vallejo vs. Sporting Cristal

vs. Sporting Cristal Melgar vs. Alianza Lima

UTC vs. Atlético Grau

Sport Huancayo vs. Carlos Mannucci

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Unión Comercio

Fecha 14

Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio

Carlos Mannucci vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. UTC

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

ADT vs. Universitario

Los Chankas vs. Cusco FC

Cienciano vs. César Vallejo

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Melgar vs. Sport Boys

Fecha 15

Alianza Atlético vs, Cienciano

UTC vs. Melgar

Unión Comercio vs. ADT

Universitario vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau

Cusco FC vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Los Chankas

vs. Los Chankas Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

Fecha 16

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

ADT vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Universitario

Atlético Grau vs. Cusco FC

Carlos Mannucci vs. César Vallejo

Los Chankas vs. Alianza Atlético

UTC vs. Sport Boys

Fecha 17

Unión Comercio vs. Cienciano

Deportivo Garcilaso vs. Melgar

Sport Huancayo vs. UTC

Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Cusco FC vs. Alianza Lima

César Vallejo vs. Atlético Grau

vs. Atlético Grau Alianza Atlético vs. Carlos Mannucci

Universitario vs. Los Chankas

Sport Boys vs. ADT