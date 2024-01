Qué estaría pasando con la corteza terrestre que está debajo del Tibet: esto dicen los científicos

Hace unos días se pudo conocer que una de las cordilleras más altas del mundo se encuentra creciendo debido a que están chocando ininterrumpidamente las dos placas tectónicas continentales como la india y la euroasiática. Esta serie de montañas, que usualmente conocemos como el Himalaya, con el tiempo podría dañar al Tíbet ya que se viene experimentando este proceso bajo tierra.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO CON LA CORTEZA TERRESTRE QUE ESTÁ DEBAJO DEL TÍBET?

La Unión Geofísica Americana presentaron un estudio en una conferencia que realizan cada año la cual indicaban que el Tíbet se estaría partiendo en dos a causa de la dinámica por la cual pasan ahora las placas india y euroasiática. Y es que, al momento de colisionar dos diferentes tipos de placas se realiza el proceso de subducción, es decir, la oceánica se desliza por debajo de la continental. Mientras que, si chocan dos placas continentales no se podría saber cuál terminará debajo de la otra, pues ambas tienen misma densidad, caso que ocurre ahora al sur del Tíbet, donde está el Himalaya.

No obstante, geólogos de China y Estados Unidos han logrado descubrir un tercer caso que no se consideraba y es la placa india que se está separando por la mitad, así como una lata de atún. Aunque, a esto se le conoce como una ruptura horizontal y no vertical, como suele pasar en las placas divergentes, ya sea de África e Islandia.

Asimismo, el hallazgo de la ruptura de la placa india se conoció tras revisar ondas sísmicas a partir de 94 estaciones sismológicas que están en Asia y así identificar que dicha estructura cuenta por un lado con unos 200 kilómetros de profundidad y el otro cerca de 100 km.

“No sabíamos que los continentes podían comportarse de esta manera y eso, para la ciencia de la Tierra sólida, es bastante fundamental”, explicó Douwe van Hinsbergen, geodinámico de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y uno de los logró participar del reciente estudio.

DESCUBREN 33 VIRUS ACTIVOS EN LOS GLACIARES DEL TÍBET

Hace uno años, el medio National Geographic compartió una información en la cual un equipo de expertos de la Universidad Estatal de Ohio logró hallar diversos virus que tenían cerca de 15,000 años de antigüedad en dos muestras que fueron tomadas del deshielo en la Meseta tibetana, en el casquete glaciar Guliya, que se encuentra situada a 7 mil metros sobre el nivel del mar.

Dicho lugar es una región poca habitable que está a unos 4,500 metros de altura media compartida por China, el Tíbet y la India donde los glaciares dan forma a los grandes ríos de Asia. Además, allí solo viven pastores nómadas debido a su aridez y gran altitud.

Finalmente, el grupo de especialistas detalló que estos glaciares se fueron formando progresivamente, congelando polvo y gases en el proceso. Entonces, estos virus milenarios son exactamente iguales a aquellos que estaban suspendidos en la atmósfera hace aproximadamente unos 15 mil años. Por lo tanto, los 33 virus encontrados en las muestras, 28 son inéditos para la ciencia y la mitad de ellos pudieron sobrevivir debido a la formación del glaciar.