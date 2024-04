¡Toma nota! Mon Laferte, Keane, Maná y más: estos son los grupos internacionales que se presentarán en Perú durante 2024

Este 2024 trae una agenda cargada para todos los peruanos que disfrutan de escuchar a sus artistas favoritos en vivo y en directo. Los fanáticos del rock, rap, reggaeton y muchos géneros más tendrán la oportunidad de presenciar los conciertos de varios cantantes que cuentan con un gran legado musical. Por ese motivo, con el fin de que no te pierdas ninguna de estas presentaciones, aquí te traemos el calendario completo de este año.

Grupo 5 - 5, 6 y 7 de abril del 2024

Megadeth - sábado 6 de abril del 2024

Royal Blood - domingo 7 de abril del 2024

Karol G - viernes 12 y sábado 13 de abril del 2024

Mon Laferte - martes 16 de abril del 2024

Maná - miércoles 17 de abril del 2024

Clan Of Xymox - viernes 19 de abril del 2024

Ultra Perú - 20 y 21 de abril del 2024

Jonas Brothers - domingo 21 de abril del 2024

Estopa - miércoles 24 de abril del 2024

Duki - 2 de mayo del 2024

Carcaas - lunes 6 de mayo del 2024

Louis Tomlinson - 26 de mayo del 2024

Interpol - 28 de mayo del 2024

Juanes en Perú - 6 de junio del 2024

Dread Mar-I - viernes 5 de julio del 2024

Libido - sábado 6 de julio del 2024

Niall Horan - 6 de octubre del 2024

Residente - 9 de octubre del 2024

Morat en Lima - lunes 14 de octubre del 2024

Keane en Lima - 21 de noviembre del 2024

¿Cuándo se presenta Keane en Lima?

Keane se presentará el próximo jueves 21 de noviembre. Hay mucha expectativa, pues se trata de una de las bandas con más fanáticos en nuestro país. Los seguidores esperan que canten sus temas favoritos.

“¡Hola a todos los increíbles fans de Latinoamérica! Estamos encantados de comunicarles que iremos a verlos en noviembre. Esta gira del 20 aniversario de Hopes and Fears no estaría completa si no la celebraremos con ustedes. No nos cabe duda de que su pasión e ilusión serán la manera perfecta de poner el broche de oro a este increíble año. Hasta entonces”, señaló Tom Chaplin, vocalista de la banda, a través de una publicación en redes sociales.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Keane en Latinoamérica?

A continuación, revisamos el calendario completo de la gira de Keane en Latinoamérica:

Curitiba, Brasil - 5 de noviembre

Rio de Janeiro, Brasil - 7 de noviembre

Sao Paulo, Brasil - 9 de noviembre

Montevideo, Uruguay - 12 de noviembre

Buenos Aires, Argentina - 14 de noviembre

Asunción, Paraguay - 16 de noviembre

Santiago, Chile - 19 de noviembre

Lima, Perú - 21 de noviembre

Bogotá, Colombia - 23 de noviembre

¿Dónde será el concierto de Keane en Lima?

El concierto de Keane será en el Arena 1. Este coliseo está ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel.

Cuándo se podrán comprar las entradas para el concierto de Keane

Los boletos para asistir al concierto de Keane podrás adquirirlos desde el lunes 8 de abril, por medio de la página de Tickermaster Perú. Cabe mencionar que este primer lote de entradas contará con un descuento de 25% y será exclusivo para clientes BBVA. La vente general se aperturará desde el miércoles 10 de abril.