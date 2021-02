Organismos y expertos coinciden en que las nuevas vacunas contra el coronavirus no se han saltado ninguna de las fases de los ensayos clínicos. Incluso, los resultados de cada estudio se han puesto a disposición de la comunidad científica mundial a través de espacios como el de la OMS. Normalmente llevar a cabo una vacuna puede tardar hasta 10 años porque es un proceso muy caro y no suele haber interés de financiamiento ni una gran masa de voluntarios. Debido a la pandemia las cosas cambiaron. El interés global y el financiamiento ayudaron a lograr esta velocidad. Pero otro factor que ayudó a que se desarrollaran con rapidez es el novedoso método del ARN mensajero. Según la BBC, se trata de una molécula que aparece cuando se copia un tramo de ADN y transporta esta información a la parte de las células donde se fabricarán las proteínas que componen nuestro cuerpo. Los virus de ARN (como el Sars-COv-2) usan el mismo mecanismo para infectar una célula humana. Los científicos crean un ARN mensajero sintético en el laboratorio, que contiene una copia de parte del código genético viral. Este ARNm hará que nuestras células fabriquen la proteína característica del virus y esto alertará a nuestro sistema inmunitario.

“Esta técnica tiene algunas ventajas importantes. Primero, seguridad. Como no usa el virus, no hay peligro de que cause infecciones en personas con muy baja inmunidad, algo que puede ocurrir con vacunas como la de la fiebre amarilla o la de poliomielitis, por ejemplo. La vacuna de ARNm es apta para todo el mundo”, explicó a la BBC, Norbert Pardi inmunólogo y profesor de la Universidad de Pensilvania. Tanto Pfizer (Estados Unidos) y BioNtech (Alemania) como la empresa estadounidense Moderna usaron este procedimiento para crear sus vacunas.

MÁS PREGUNTAS SOBRE LAS VACUNAS

