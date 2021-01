Este verano 2021 es uno totalmente distinto a otros; debido a que el aumento de los rayos solares en medio de una pandemia nos obliga a adicionar cuidados necesarios de la piel frente al sol, mientras seguimos aprendiendo a convivir con las medidas preventivas de bioseguridad ante el contagio del COVID-19.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), está demostrado que exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25o C no previene la enfermedad por coronavirus. Se puede contraer COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Además, recordemos que los daños causados por los rayos solares son acumulativos y no se eliminarán nunca; por tanto, el uso del bloqueador solar y la protección de la piel de manera integral es una práctica que debe ser cotidiana.

Es así que en un contexto atípico en el que se utiliza constantemente mascarilla, protector facial, además de diversas presentaciones de alcohol, surgen dudas sobre como lograr una correcta protección solar, con todos los elementos indicados. Por ello, Bahía solar brinda recomendaciones para que en esta temporada nos protejamos de las inclemencias del sol sin descuidar las medidas de riesgo de contagio por COVID-19:

Elige un adecuado bloqueador solar: Uno de los elementos indispensables para este verano es indudablemente un protector solar, este debe ser de espectro amplio (para rayos UVA y UVB) con un factor de protección (SPF) 15 como mínimo y adecuado para nuestro tipo de piel, la comodidad de su aplicación va a depender de la forma cosmética que se elija.

Aplicación correcta: El bloqueador solar debe colocarse incluso debajo de la mascarilla y a pesar de contar con un protector facial, debido a que aun contando con estos elementos se produce filtración de los rayos del sol. Se recomienda limpiarse bien el rostro previamente; además, debe ser distribuido sobre las zonas del cuerpo que con frecuencia nos olvidamos proteger como las manos, brazos, orejas, nuca, parte alta del tórax, dorso del pie, entre otros. Recordar que esta aplicación debe realizarse siempre media hora antes de salir, debido a que la piel necesita algunos minutos para absorber el bloqueador y así el efecto sea completo.

Opta por horarios de baja exposición solar: El aislamiento y distanciamiento vienen siendo medidas aconsejables para evitar el contagio; sin embargo, de existir la necesidad de transitar por las calles, en todo momento procure buscar la sombra. Asimismo, evite realizarlo entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., pues en estos horarios la intensidad de radiación solar es alta.

Re-aplicación: Es importante tener presente que de continuar expuestos al sol, debemos re-aplicar el bloqueador cada 2 horas y más frecuentemente si transpiramos, nos bañamos, colocamos alcohol o secamos la piel. Para ello, es recomendable tomar una pausa, elegir un lugar seguro y repetir la rutina.

Lentes de sol, ropa y sombreros: Nuestro atuendo debe ser fresco y de colores claros, protegiendo la mayor parte de la piel. Al usar sombreros estos deben ser de ala ancha para una adecuada protección. Los lentes de sol se convierten en una pieza indispensable para nuestra protección en verano, es importante que cuenten con protección para rayos UVA y UVB.

Correcta alimentación: Una alimentación saludable es muy importante durante la pandemia. La OMS indica: “Lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas”, así una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Es recomendable ingerir alimentos con alto contenido de agua, vitamina C, Beta caroteno, minerales como el zinc, aceites omega 3 y vitaminas del complejo B.

Adecuada hidratación: Es recomendable tomar diariamente 2 litros de agua en promedio. Esto permitirá que nuestra piel esté hidratada, más elástica, con mayor tolerancia a las irritaciones y por sobre todo, libre de las escamas superficiales de la piel seca, facilitando la aplicación, absorción y protección del bloqueador solar.

