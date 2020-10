¿Cuándo juega Emelec vs. Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana? Este jueves (EN VIVO ONLINE Y EN DIRECTO) se disputará el partido de ida por la segunda ronda del torneo sudamericano. En esta nota conoce los horarios en todo el mundo y el canal que se encarga de la transmisión. Además, te contamos que aquí, en El Comercio, seguiremos el encuentro minuto a minuto.

Unión de Santa Fe, que debutó en torneos regionales el año pasado en la Sudamericana, repitió en esta temporada y dio una de las grandes sorpresas en primera fase en febrero pasado cuando eliminó al poderoso Atlético Mineiro, con victoria cómoda en Santa Fe (3-0) y caída en Brasil (2-0).

Del otro lado, Emelec no tuvo problemas para superar al boliviano Blooming con sendas victorias (3-0 y 2-0) antes del parate de ocho meses por la pandemia.

Unión, que no juega en forma oficial desde marzo pasado, estrena también cuerpo técnico, con Juan Manuel Azconzábal, que asumió el cargo en medio de la larga cuarentena para reemplazar a un histórico del club como Leonardo Madelón.

“Recién el 23 (de octubre) supimos cuándo jugamos y contra quién. Planificar en concreto es bastante difícil. Pero en las dos competencias, tanto en la Copa de Liga (local) como en la Sudamericana tenemos que ir al 100 por ciento, debemos ser competitivos y lo vamos a ser. Alinearemos el mejor equipo en cada competencia”, señaló Azconzábal.

Con muchos cambios en el plantel respecto del que disputó la primera fase de la Copa, Unión presentó una nómina con 41 nombres y, luego de algunos amistosos de preparación, Azconzábal tiene casi todo definido, pero mantiene una duda en el mediocampo, con un puesto a definir entre Sebastián Assís, Kevin Zenón y Juan Nardoni.

¿A qué hora se jugará el partido entre Emelec vs. Unión de Santa Fe?

17:15 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

18:15 horas - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami)

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

22:15 horas - Reino Unido

23:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

¿Qué canales transmiten el Emelec vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana?

La compañía de cable DirecTV Sports tiene a cargo la transmisión del Emelec vs. Santa Fe. Si no estás en casa durante el partido, síguelo por DirecTV Go.

Emelec vs. Unión: ¿Cuándo se juega la revancha?

La revancha se jugará el 5 de noviembre en el George Capwell de Guayaquil.

Emelec vs. Unión: onces probables

Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano - Francisco Gerometta, Brian Blasi, Matías Nani y Claudio Corvalán - Nery Leyes, Ezequiel Cañete y Assís o Zenón o Nardoni - Javier Cabrera, Fernando Márquez y Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Emelec: Pedro Ortiz - Romario Caicedo, Marlon Mejía, Aníbal Leguizamón y Jackson Rodríguez - Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez - Bryan Carabalí, Joan Rojas y Bryan Cabezas - Roberto Ordóñez. DT: Ismael Rescalvo.

