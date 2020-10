Conforme a los criterios de Saber más

En el mítico Morumbí, el martes por la noche, Binacional entró a pelear por la mínima ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana y también para evitar la gigantesca vergüenza de ser el equipo más goleado en una fase de grupos en toda la historia de la Copa Libertadores. El primer objetivo no estuvo ni cerca de arañarlo, y el segundo fue imposible eludir con los cinco goles que le clavó Sao Paulo. La participación de los equipos de la Liga 1 en el torneo continental cada vez se hace más resonante, más resaltante, más humillante.

A 23 años de la final jugada por Sporting Cristal contra Cruzeiro, las últimas dos décadas han existido pequeños oasis en ese desierto que es Perú en la Copa Libertadores. Alianza jugando los octavos de final en 1998, la ‘U’ igualando la campaña en 1999, lo mismo que Cienciano el 2002 y los celestes en el 2004. Luego, San Martín clasificó de ronda en el 2009, Universitario y Alianza Lima superaron la fase de grupos en el 2010, y Real Garcilaso (hoy Cusco FC) alcanzó los cuartos de final en el 2013. Ahí dejamos de contar.

Los factores que influyen a estas paupérrimas actuaciones datan desde el núcleo central del fútbol peruano. Mala formación de divisiones menores, pésimas contrataciones extranjeras, planteles que no dan competencia y dirigentes sin talla internacional.

¿Por qué la Copa Libertadores se ha convertido en una pesadilla para los clubes peruanos? Ensayemos algunas respuestas con los tres clubes más representativos del Perú.

Caso Alianza Lima

Tiene el peor de los récords: no gana desde el 2012. Y si hoy sucumbe ante Nacional en Uruguay por la última fecha de la Copa Libertadores 2020, alargará a 23 los partidos sin conocer victorias en el torneo continental. Alianza Lima es el único de los tres grandes que jamás alcanzó a jugar una final de Copa, y hoy que está otra vez al borde del precipicio de un fracaso parece condenar al sufrimiento a sus hinchas.

Quizás, nombre por nombre, este año la dirigencia se esmeró por conformar un plantel que dé pelea a nivel internacional. Con el aval del subcampeonato de la Liga 1, y con un técnico con tres años de experiencia en el banco (solo no estuvo de enero a julio 2019), todo estaba alineado para terminar con la racha de no conseguir victorias y, cómo no, buscar un boleto a octavos de final.

Por donde se mire, la dirigencia se esforzó en contratar a Carlos Ascues, Alexi Gómez, Jean Deza, Beto da Silva, Rubert Quijada, Cristian Zúñiga, Steven Rivadeneyra, Josepmir Ballón, Alberto Rodríguez y Luis Aguiar. Pero donde hubo promesas, cayó un rayo de egos que desbarató cualquier buena intención.

Primero fueron las indisciplinas, que comenzaron como una chispita y se convirtieron en un incendio forestal. Luego, no llegaron las respuestas en el campo. En el debut en la Liga 1, Alianza UDH remontó el partido (3-2) en el propio Matute. El reflejo más fuerte se notó en el primer partido de la Copa Libertadores contra Nacional en Lima: gol en contra a los 11 segundos y una nueva derrota.

En medio del caos que comenzaba, perdieron el clásico contra Universitario (2-0), renunció el técnico Pablo Bengoechea, cayeron (1-0) contra Racing Club en el Cilindro de Avellaneda y apareció la pandemia y su larga pausa internacional de seis meses. Con Mario Salas en el timón la suerte no cambió. Tras ir 0-2 en Mérida, Estudiantes le volteó el partido por 3-2. En Matute, Racing se quedó con los tres puntos (2-0) y, si no fuera por un gol salvador de Patricio Rubio, no se conseguía el 2-2 contra Estudiantes de Mérida en casa. Malos días tienen todos; campañas desastrosas, pocos.

Alianza Lima es el único club peruano que ha completado dos participaciones en fase de grupos de la Copa Libertadores sin sumar puntos: 1979 con 20 goles en contra, y 2007 con 13 tantos en su arco.

Caso Universitario

Universitario no se salva de este duro análisis. Este año salvó la vergüenza, pero siguió sin alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Solo una vez superó la fase previa del torneo para llegar a su objetivo: fue en el 2007 contra Nacional de Paraguay tras un 2-2 de visita, y 0-0 de local.

Luego, podemos afirmar el equipo crema también padeció horribles malas rachas. Entre 2003 y 2009 tuvo 13 partidos sin ganar. Una marca que es tapada porque estuvo invicto ocho partidos en la Copa Libertadores 2010, y porque en dos campañas con Juan Reynoso en el banco nunca perdió de local (7 partidos en total).

Sin embargo, en la Copa Libertadores 2014 apenas sumó un punto. Luego, viendo las dos veces que disputó la Fase 1, en ambas ocasiones pasó vergüenzas contra Capiatá y Oriente Petrolero.

En el 2017, tras conformar un plantel de renombre, logró ganar 3-1 en Paraguay, pero el 3-0 que le propinaron en el Monumental se volvió la burla y el meme de los últimos años. Además, le sumó en la campaña 2018 el grueso error de Raúl Fernández, culpable del gol que impidió que avancen de fase contra Oriente Petrolero. En Bolivia la derrota 2-0 no impedía que la remontada se logre con un 3-0 en Lima (doblete de Corzo y tanto Chávez). A poco del final, una mala salida de ‘Superman’ posibilitó el descuento boliviano y la eliminación de los merengues.

La mirada, para este 2020, de Jean Ferrari y Gregorio Pérez logró reforzar al plantel para dar pelea en la Copa Libertadores. Dos Santos, Urruti, Alonso, Millán, Santillán y Succar sumaron peso a un equipo que eliminó a Carabobo FC, pero que solo le dio competencia a Cerro Porteño en la Fase 2 tras empatar 1-1 en el Monumental y caer 1-0 en Asunción.

Como primer clasificado peruano a la Copa Libertadores 2021, Universitario debe llegar a la fase de grupos con una sola misión: romper una racha 11 años sin triunfos en esta fase del torneo.

Caso Sporting Cristal

Entre 1997 y 2001, Sporting Cristal pasó de ser finalista de la Copa Libertadores a terminar la fase de grupos con cero puntos. Le suma a sus peores campaña del siglo XXI ser el equipo peruano con el peor resultado en un partido de fase previa del torneo: perdió 5-0 contra el América de México en el 2007 con Jorge Sampaoli en el banco.

Los celestes son el club con más participaciones en la Copa Libertadores con 35 presencias. En una mirada de esta última década, sus campañas en la fase de grupos fueron de mejor a peor, y no logró avanzar nunca a la siguiente fase de octavos de final.

En el 2013, con Roberto Mosquera en el banco integró el Grupo 2 junto a Palmeiras, Tigre y Libertad. Sumó 8 puntos y no perdió en casa. En el 2014, con Daniel Ahmed en el banco, no pudo superar la fase previa y perdió en penales contra Atlético Paranaense.

Con el mismo Ahmed, afrontó la fase de grupos del 2015 y quedó tercero en la llave sumando 7 puntos. Solo superó a Deportivo Táchira, y fue superado por Racing Club y Guaraní, a pesar de conseguir una victoria en el Cilindro de Avellaneda.

En el 2016, la productividad bajó con Mariano Soso como técnico. Cuatro puntos y colero del Grupo 4 debajo de Atlético Nacional, Huracán y Peñarol. Para el 2017 llegó Chemo del Solar, y volvió a quedar último con solo dos unidades siendo superado por Santos, The Strongest y Independiente de Santa Fe.

Claudio Vivas retomó el mando en el 2019. En el mismo grupo de Olimpia, Godoy Cruz y Universidad de Concepción, los bajopontinos fueron terceros con 7 puntos. Consiguieron el pase a la Copa Sudamericana, donde superó a Unión Española, pero perdió ante Zulia de Venezuela.

Este año, en la Fase 2, fue goleado por 4-0 a manos del Barcelona SC en Ecuador y, aunque remontó 2-1 en Lima, fue eliminado.

Sea cual sea la camiseta, la Copa Libertadores no es una obsesión para los clubes peruanos. Es más bien, una pesadilla de terror que se repite año a año, y que parece no tener fin.

