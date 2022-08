Video viral: El gran gesto de Radamel Falcao García para que un niño se acerque a Lewandowski

El Barcelona de Robert Lewandowski empezó cediendo un empate sin goles ante el Rayo Vallecano, pese a que el conjunto azulgrana debió llevarse la victoria, ya sea por su juego y las diferentes ocasiones que tuvieron durante todo el partido, sobre todo en la segunda mitad. El nuevo proyecto del conjunto catalán comenzó, pero no como se esperaba con una victoria contundente, y no fue así ya que no cumplió con las expectativas que había despertado durante la pretemporada. Del otro lado, el colombiano Falcao García fue suplente pero tuvo minutos en su equipo, pero tuvo un buen gesto al finalizar el partido que se volvió viral en las redes.

El delantero fue noticia en el empate de ambos equipos por un noble gesto que se viralizó en las redes sociales, después de que se terminara el compromiso de la primera fecha de LaLiga Santander 2022-2023. El ‘Tigre’ de Santa Marta que empieza su segunda temporada en el equipo de Vallecas, comenzó viendo el partido ante los catalanes desde el banquillo de suplentes y cada vez que salía a calentar se ganaba los silbidos de la afición por los recuerdos que dejó en ese estadio cuando vistió la camiseta del Atlético de Madrid.

¿CUÁL FUE EL NOBLE GESTO QUE HIZO EL COLOMBIANO RADAMEL FALCAO?

El colombiano, Falcao García ingresó al minuto 62 por Sergio Camello, pero no tuvo oportunidad de anotar. Por otro lado, se lleva los aplausos de la hinchada por un gesto especial que tuvo en la cancha. Lo que sucedió fue que el Tigre intercedió por un niño que solo quería una foto junto a su ídolo, el polaco Lewandowski, el flamante fichaje estrella del Barcelona.

Al final del partido, el niño burló la seguridad e intentó su lograr objetivo, pero el personal lo detuvo, fue cuando apareció el colombiano para interceder y ayudar a que el menor pudiera tener su foto con su ídolo. Falcao se lleva todos los aplausos en las redes sociales, donde los fanáticos celebran su gran gesto.

¿QUÉ NÚMERO LLEVARÁ RADAMEL FALCAO EN SU CAMISETA EN EL RAYO VALLECANO?

Falcao estrenó su nuevo número en la camiseta en el debut liguero que tuvo frente al Barcelona, en el Camp Nou, Con este cambio Falcao vuelve a lucir el número nueve que le ha acompañado durante casi toda su carrera profesional en distintos equipos como: el Oporto, Atlético de Madrid y Mónaco. El colombiano afronta su segunda temporada en el Rayo. En la primera, tuvo inconvenientes por las lesiones, solo disputó 25 partidos, 9 como titular, y anotó seis goles en 938 minutos de juego.