El comediante mexicano Carlos Ballarta se encuentra en medio de la polémica después de declarar que Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como ‘Chespirito’, es “de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana”. Durante un programa de TV, compartió los motivos por los que no permite que su hijo vea programas como ‘El Chavo del 8′ o ‘El Doctor Chapatín’.

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar; no toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, ‘Chespirito’ es de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana”, dijo el comediante. “Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejo ver a mi hijo es esa pendejad*, la neta”.

Ha sido durante la emisión del programa Versión Extendida con Tenoch Huerta donde Ballarta criticó duramente al creador de personajes como ‘El Chapulín Colorado’ o ‘Chaparrón Bonaparte’ por cuestiones políticas.

“Por una cuestión de dignidad...”

“Por una cuestión de dignidad de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas en el estadio donde habían torturado a estudiantes. Por el hecho que lo recibió Pinochet con pinch* honores de jefe de Estado, por el hecho de que fue un put* éxito durante todas las dictaduras”, sostuvo Ballarta.

Agregó que, pese a la censura vigente en los tiempos de la dictadura, los programas de Bolaños siempre se exhibieron en la televisión. “Por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que más yo pensaba es: ‘A ver, ¿qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar?, ¿qué no censuraron? ¡Chespirito!”, explicó el artista.

MÁS INFORMACIÓN: Día de muertos: el verdadero significado de cada elemento de la ofrenda

Opiniones divididas

La declaración de Ballarta se volvió viral y generó controversia en las redes sociales, en donde hubo opiniones divididas al respecto.

Veo molestias por lo que Carlos Ballarta dijo de Chespirito. Tiene razón, Chespirito fue un instrumento de la dictadura chilena y argentina, además era un promotor antiderechos.



En 1977 hizo un show en el centro de tortura de Santiago durante la dictadura militar. pic.twitter.com/ASBqIMOIrE — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) October 26, 2021

Carlos Ballarta tiene razón... Si era de lo peorcito 👇🏽 pic.twitter.com/Cma7EwQr0Y — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) October 26, 2021

Totalmente de acuerdo con Carlos Ballarta y agréguenle que el personaje estelar de Chespirito romantizaba la pobreza en la idea del colectivo. https://t.co/0lvJ6ylLf6 — JOSE C DOMINGUEZ MARTINEZ (@JOSECDOMINGUEZ7) October 26, 2021

No soy fan de Carlos Ballarta pero tiene razón, Chespirito es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana.



Aprovecho para pedirle perdón al mundo por Roberto Gómez Bolaños.



(Ahí están los botones block y unfollow para quien guste) — LA TÍA ☭ PIEDRULCES 🍥 (@Piedrulces) October 26, 2021

¿Por qué genera polémica que Ballarta “arremeta” contra Chespirito?



Criticar ese “humor” debería ser la base de la unidad nacional.



Pocas cosas han sido tan nocivas para nuestra cultura popular que ese señor. Honestamente creí que hoy ya sólo se le celebraba fuera de México. — César Morales Oyarvide (@moralesoyarvide) October 26, 2021

Yo digo que lo peor no es la comedia de Chespirito, lo peor es que Carlos Ballarta crea que lo que él hace es comedia https://t.co/SOzhGU6PHm — Pumpkin Star (@emiry_junkiie) October 26, 2021

Nomás el personaje de Don Ramón solito se orina en toda la "comedia" que va a poder hacer Carlos Ballarta en toda su vida, no entiendo su postura calientahuevos. — James Michael Tyler █●█ (@cqnanaya) October 26, 2021

Cualquier personaje secundario de chespirito llámese la popis, paty, don jaimito etc tenían más gracia y carisma qué el apestoso Carlos Ballarta. — Rober ® (@121084R) October 26, 2021

Prefiero un millón de veces a Chespirito que a ese desconocido. Era un programa , no creado para niños, pero con él cuál te hacía pasar un rato agradable. Los comediantes de hoy tiene que recurrir a groserías para hacer reir — juan carlos cantu (@juancar94010098) October 26, 2021

Carlos Ballarta puede declarar lo que quiera de Chespirito, pero vaya capitulazo que es el de los espíritus chocarreros. pic.twitter.com/HkgQLDb6xa — Hat (@Kramlay) October 26, 2021

Al menos Chespirito nos dejó grandes imágenes como esta, Carlos Ballarta ni eso. https://t.co/eSIx0iguXP pic.twitter.com/0Y4fYKOD1G — A l d o  (@SoyElVentura) October 26, 2021

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Desde este 25 de octubre, los beneficiarios del Bono Yanapay Perú de S/. 350 que se encuentran bajo la modalidad de cobro Cuenta DNI, podrán activarla mediante la plataforma virtual habilitada por el Banco de la Nación. En el siguiente video, te mostramos los pasos que debes seguir para poder realizarlo.