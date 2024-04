Qué hizo una joven que no contaba con certificado de segundo año de secundaria para matricularse en San Marcos

Hace algunas semanas se llevó a cabo el examen de admisión 2024-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) donde miles de jóvenes postularon con el objetivo de alcanzar alguna vacante. No obstante, una estudiante logró obtener un cupo para una de sus carreras, pero puso en peligro su permanencia en la ‘Decana de América’ debido a un mal registro del colegio Roxanita Castro Witting donde estudió el segundo y tercero de secundaria.

¿QUÉ HIZO LA JOVEN ESTUDIANTE QUE NO TENÍA CERTIFICADO DE ESTUDIO PARA MATRICULARSE EN LA SAN MARCOS?

La estudiante Grazia Azucena Chilca Zicha alcanzó una de las vacantes para la carrera de Contabilidad en la UNMSM, pero no todo fue color de rosa para ella ya que tuvo algunos inconvenientes al momento de realizar la matricula en la casa de estudios. El colegio Roxanita Castro Witting que se encuentra ubicado en Chilca no había registrado correctamente ante la Minedu el segundo año de secundaria de la alumna, teniendo como consecuencia que no le podían brindar el certificado.

Ante ello, el papá de la menor, José Chilca brindó declaraciones a RPP exponiendo el caso de su hija, en la cual mencionó que dicho documento es necesario ya que garantiza los estudios secundarios a la San Marcos. Sin embargo, el progenitor de la joven sostuvo que una trabajadora de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana se contactó con él con el objetivo de ayudarlo.

“Alrededor de las 10 de la mañana se comunicó conmigo la señorita Karen Gómez, especialista legal de la OCI de la DRELM se comunicó conmigo para informarme que se estaba corrigiendo el certificado de mi hija y que saldría hoy mismo. A las 11 de la mañana la señorita me envió los certificados al correo los certificados corregidos y subidos correctamente a la página del MINEDU, después de eso me indicó que tenía que ir a recoger al colegio el certificado físico e inmediatamente fuimos a la universidad, pero no llegamos por la distancia a tiempo, entonces mañana voy a llevar a mi hija con su certificado para que la San Marcos pueda concluir con el trámite de la constancia”, contó muy emocionado.

