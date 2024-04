Cómo es el programa que ahora desea conducir Katy Jara

Katy Jara ha logrado ganarse a base de esfuerzo el cariño del público debido a sus interpretaciones en el género de la cumbia y también por haber formado parte de la agrupación ‘Agua Bella’ y en la conducción de ‘Domingos de Fiesta’ que se transmitía a través del canal del Estado. Sin embargo, desde hace un par de años ella tomó la decisión de alejarse de los reflectores para dedicarse a sus ideas religiosas que la llevaron a dejar las pequeñas vestimentas y tacos muy grandes.

¿QUÉ PROGRAMA DE TELEVISIÓN DESEA CONDUCIR KATY JARA?

Katy Jara decidió brindar una entrevista al diario Trome, en la cual se refirió sobre su nueva vida religiosa y la decisión de alejarse temporalmente del medio nacional. La artista peruana, quien está convertida al cristianismo evangélico Pentecostal, mencionó que debido a su decisión se le cerraron muchas puertas, pero destacó que ahora cuenta con proyectos en el extranjero.

“Se me cerraron muchas puertas, pero hoy en día con este relanzamiento se me están abriendo otras, incluso me han llegado propuestas del extranjero y estamos agradecidos con el Señor. Hubo gente que me llamó ‘fanática, extremista’, hay gente que me hablaba incluso con cólera y me decía: ‘porque vas a renunciar a tus sueños, a la música y todo lo que te costó la televisión’, ‘cuánta gente quisiera esa oportunidad ‘, pero quién puede contra la voluntad del Señor, él es quien puso en mí ese sentir y yo simplemente estoy tratando de seguir ese llamado”, dijo en un inicio.

Asimismo, la presentadora de televisión sostuvo que durante estos tres años que se encuentra fuera de los reflectores ha extrañado el calor de su público, más no los programas que ella integró en su momento. De esta manera, reveló que le encantaría volver a la pantalla chica con un programa que tenga contenido cristiano. “Sí me gustaría volver, pero con un programa que tenga contenido cristiano. Un programa que busque sanar vidas, más que entretener, restaurar corazones a través del mensaje de Cristo”, precisó.

“Yo lo único que extraño es la gente porque yo siempre he sido una persona muy amorosa, cariñosa, muy entregada a mi público y extraño estar en contacto con ellos, abrazarlos ver sus sonrisas. Yo misma me quedo sorprendida cuando veo vídeos donde cantaba cumbia o cuando conducía (Domingos de fiesta), realmente puede sonar duro pero no lo extraño”, agregó a dicho medio.

¿CÓMO REACCIONÓ LA FAMILIA DE KATY JARA?

Tras decidir seguir una vida cristiana, Katy Jara tuvo que lidiar con los rechazos de su familia desde un inicio; sin embargo, ahora aplaude que respeten y acepten el camino que optó por seguir. “Al inicio mi familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos no lo aceptaron. Hubo un rechazo porque estaban muy acostumbrados a esa Katy Jara de la cumbia, de conductora, pero hoy en día casi lo han aceptado, lo han asimilado, me hacen bromas y me dicen ‘ahí viene la pastora’. Yo sólo soy una sierva del señor, pero hemos recuperado esa unión familiar y cuando puedo también les predico, pero al final Dios es el que hace la obra”, contó la excumbiambera.