Por qué Lizbeth Cueva no era remunerada cuando aparecía en la TV

La reconocida psicoterapeuta Lizbeth Cueva lleva años en la televisión peruana, donde toca temas como la ansiedad, la infidelidad o la dependencia emocional con diversos personajes de la farándula nacional. Tuvo la oportunidad de formar parte del desaparecido programa ‘Hola a Todos’ y últimamente en ‘América Hoy’. Precisamente, la profesional de la salud mental reveló en una entrevista para las redes sociales que su presencia en estos espacios televisivos no eran remunerados.

¿QUÉ DIJO LIZBETH CUEVA SOBRE SU APARICIONES EN LA TELEVISIÓN?

Lizbeth Cueva decidió brindar una entrevista al podcast llamado ‘SomosNDG’ que se transmite a través de YouTube, donde pudo contar varias aspectos de su vida personal y profesional. Durante la conversa, uno de los integrantes del canal le preguntó si sus apariciones en todos estos años en los diferentes espacios fue debidamente remunerada, pues la psicóloga mencionó que nunca recibió un dinero de por medio, aunque resaltó la publicidad que le brindaban.

“Al menos a mí, no. Siempre hay (te dicen) el (famoso) no hay presupuesto, pero yo creo que el manejo de la televisión, cuando son invitados, pues es eso, una invitación porque no te obligan tampoco. O sea no te dan el dinero pero te dan una pantalla”, sostuvo la exintegrante de ‘América Hoy’.

Asimismo, la famosa especialista indicó que sus presentaciones en los diversos programas de espectáculos va más allá de la plata, ya que su objetivo como profesional es brindar ayuda y orientación ante cualquier caso. “Yo voy, más que por artista o por lo que están haciendo (los programas), porque sé que hay gente que esté pasando por lo mismo“, precisó en dicho espacio.

Finalmente, ante las declaraciones de la experta, los conductores no ocultaron su asombro y le brindaron una recomendación sobre estos temas. “Creo que para mí, hoy en día eso es una excusa (decir que no hay plata) Normal (cuando uno va a empezar en televisión), pero cuando ya estás más consolidado, por ejemplo, ya ibas a la tele (a cada rato) era como que: ‘págame’”, enfatizó.

¿QUÉ DIJO LIZBETH CUEVA SOBRE EL INCIDENTE CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Hace algunas semanas, Lizbeth Cueva estuvo de invitada en el programa ‘América Hoy’ donde pudo opinar acerca de las infidelidades de Christian Domínguez. Sin embargo, la especialista no dudo en mencionar en ese momento que le solicitó al productor del programa de las mañanas Armando Tafur que no regresaría si el cantante de cumbia aún trabajaba allí.

“No me he llevado mal con él. El último programa me pareció un compartimiento muy faltoso, incluso lo hablé con el productor que yo no quería regresar si él estaba presente porque me parecía una falta de respeto”, sostuvo la psicóloga.

Asimismo, la experta mencionó que el integrante de “La Orquesta Internacional” tuvo un comportamiento “muy impulsivo” cuando se vieron por última vez en el set de ‘América Hoy’, por lo que entre burla dijo que el productor la dejó en visto.

“Es verdad porque la última vez de Christian me pareció un comportamiento muy impulsivo. No me llevo mal, los psicólogos estamos para apostar por la transformación humana. Lo peor es que el señor Armando me dejó en visto, yo hice mi catarsis, me desfogué un poquito”, añadió.