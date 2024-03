¿Por qué Mónica Sánchez en un primer momento rechazó Al fondo hay sitio? Esto explicó Efrain Aguilar

Mónica Sánchez es una actriz nacional reconocida por sus diferentes interpretaciones en el cine, tetro y televisión. Precisamente, en la pantalla chica tuvo uno de sus papeles más importantes en su vida, pues en la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’ como ‘Charito’. Sin embargo, Efraín Aguilar, productor de la serie en su momento, reveló que estuvo muy cerca de no pertenecer a la casa televisora por ciertas convicciones. Todos los detalles sobre esta revelación en la siguiente nota.

¿POR QUÉ MÓNICA SÁNCHEZ RECHAZÓ ESTAR EN ‘AL FONDO HAY SITIO’, SEGÚN EFRAÍN AGUILAR?

Efraín Aguilar brindó una entrevista al programa ‘Café con la Chevez’ que se transmite por YouTube, donde reveló anécdotas de su carrera en todos estos años. Entre lo que contó, tocó el tema de Mónica Sánchez y su participación en ‘Al fondo hay sitio’. El productor peruano explicó que contactó a la actriz para que forme parte de la serie luego de verla en una obra; no obstante, ella tenía algunos prejuicios con dicha producción.

“Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que ‘Risas y salsa’, ‘Así es la vida’, ‘Mil oficios’ eran para ella cosas de segunda categoría. Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año”, sostuvo en al inicio.

Asimismo, el popular ‘Betito’ reveló que la actriz de 54 años le solicitó 24 horas para brindarle una respuesta con respecto a lo ofrecido, aunque luego le aceptó. “Me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que, si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer. Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida”, dijo el actor.

“Ella tiene una posición política muy opuesta, hemos discutido, pero seguimos siendo amigos de verdad, nos queremos mucho, nos extrañamos, esa amistad no se perderá nunca”, añadió el también político en relación con las diferentes ideologías políticas que tiene con ella, resaltando su gran amistad que perdura hasta la actualidad.

¿POR QUÉ TIENE TANTO ÉXITO ‘AL FONDO HAY SITIO’ EN EL PERÚ?

A pesar de que exista una parte de la población que está en contra totalmente del fenómeno que representa ‘Al fondo hay sitio’ en el país, es imposible discutir la extensión y la aceptación que el programa ha logrado durante estos tiempos.

Al margen de que, si ha sido etiquetado como contenido televisivo de baja calidad o como una producción que no enseña nada bueno a la sociedad, es indudable que su gran éxito se debe a un elemento importante. Este aspecto es muy reconocido por todas las personas responsables de su creación.

“‘Al fondo hay sitio’ es la vida misma y cómo la vivimos diariamente. La serie es una tragicomedia que es el fiel reflejo de nuestra sociedad con sus problemas y sus alegrías. Por eso, hubo tanta identificación del televidente”, mencionó Estela Redhead, integrante del programa, en diálogo con un medio local.