Francisca Aronsson revela que estuvo a nada de ser parte de Marvel: ¿qué personaje iba a interpretar?

Francisca Aronsson es una joven actriz que desde muy pequeña ha formado parte de grandes producciones, en la que destaca su participación en la popular serie ‘Al fondo hay sitio’ interpretando a ‘Daniela’ la hija de ‘Coki’. A poco de cumplir la mayoría de edad, la artista de madre peruana ha revelado que estuvo a poco de trabajar en Marvel para un conocido personaje. Todos los detalles en la siguiente nota.

¿QUÉ PERSONAJE IBA A INTERPRETAR FRANCISCA ARONSSON EN MARVEL?

Francisca Aronsson decidió brindar una entrevista al podcast de Antonio Betancourt, donde pudo contar varias cosas de su vida personal y su carrera artística durante todo este tiempo. La actriz confesó que la directora de casting, Sarah Finn se contacto ella a través de su agencia en España con la finalidad de que realice un casting para una de las producciones de Marvel.

“Me encontraba haciendo esta serie del ‘Internado’ (...) en España y de la nada, mi agencia (...) me dice ‘Francisca nos acaba de escribir la directora de casting que lleva los proyectos de Star Wars, de Marvel (...) y dicen que quieren que tú audiciones’. No sé cómo me conocieron pero me conocían”, dijo al inicio.

A pesar que estuvo muy emocionada por la llamada, la joven junto a su madre tomaron la decisión de buscar una locación, en la cual tuvo que invertir gran cantidad de dinero ya que quería que su audición salga de la mejor manera. Aronsson confesó que el papel que tenía que interpretar era el de ‘América Chávez’ de la popular película ‘Dr. Strange’.

“Le dije (a mi madre) ‘vamos a hacer el mejor casting’ y contratamos un espacio, cámaras, luces, todo (...) grabo el casting, me siento muy feliz, obviamente todo en inglés (porque) es Marvel (...) para una película que se llama ‘Dr. Strange’ (...) hay una ‘América Chávez’ (...)”, sostuvo a dicho medio.

¿POR QUÉ FRANCISCA ARONSSON NO FORMÓ PARTE DE MARVEL?

En sus declaraciones para el mencionado medio, la actriz peruana mencionó que Marvel estuvo encantado con su casting, por lo que le pidieron que reserve algunas días para que se acerque a realizar las respectivas grabaciones, aunque luego no se concretó debido a que el personaje de ‘América Chávez’ tiene la piel morena y ella es de piel blanca, por lo que iba a recibir muchas críticas.

“Yo hice el casting para ese personaje y lo mandó mi agencia (...) y la gente de su grupo de trabajo (de Marvel) dijo que les había encantado y que separe la fecha para grabar. Ya habían especulaciones de que iba a ser para el personaje de ‘América Chávez’ (...) lamentablemente ella es un personaje ya creado en el cómic y es una chica morena, entonces (...) Disney que ahora está con todo este tema (...) de ser inclusivo (...) iba a ser muy complejo el yo poder agarrar un personaje ya creado, (de piel) morena y cambiarla a una chica blanca y yo suponía que iba a recibir muchas criticas”, detalló.