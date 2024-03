Esta es la ciudad de Estados Unidos a la que puedes viajar sin necesidad de hablar inglés

Para la mayoría de latinos que toman la decisión de viajar, radicar o simplemente visitar a los seres queridos en los Estados Unidos se les hace complicado poder hablar en inglés debido a que no es su lengua nativa, aunque algunos utilizan otros recursos para poder expresarse. Sin embargo, pocos conocen que existe una ciudad que predomina la lengua extranjera, como es el español. Todos los detalles sobre esta particularidad en la siguiente nota.

¿CUÁL ES LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS QUE NO HABLAN INGLÉS?

A través de un video que se hizo viral en las redes sociales, donde una mujer se acerca a una reconocida tienda a realizar un pedido en inglés, causó que ningún trabajador del local lograra entenderla. Se trata de la ciudad de Hialeah, ubicado en el condado de Miami, Florida. Dicho lugar tiene como idioma oficial el español ya que tiene el 96,3% de habitantes que se identifican como hispanos o latinos, en su mayoría cubanos, según un censo realizado en la zona.

Asimismo, es la quinta ciudad más grande del estado con más de 250 mil residentes que mayormente tienen orígenes cubanos debido a la gran migración que se dio después de la revolución que fue liderado por el guerrillero socialista Fidel Castro. Las personas que viven allí saben que el idioma oficial es el inglés, por lo que si te encuentras de turismo y decides hablarlo pues te entenderán.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA TRABAJAR DE FORMA LEGAL EN ESTADOS UNIDOS?

Aquellas personas que deseen realizar cualquier tipo de trabajo en Estados Unidos, tendrán que contar con un permiso de residencia, conocida como la green card. Con este documento podrás vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos sin ningún problema. Además de la Green Card, para poder laborar en dicho país es necesario tramitar una visa de trabajo. A continuación, estos son los tipos de visado que se necesitan para trabajar de manera legal:

Visa de trabajo temporal H-2B.

temporal H-2B. Visa de trabajo temporal H-2A.

temporal H-2A. Visa de trabajo H-3.

H-3. Visa de trabajo temporal TN.

¿CÓMO CONSEGUIR LA VISA DE TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS?

Las personas que están interesadas en postular a estas visas de trabajo, primo tendrán que contar con una oferta de empleo real en alguna empresa establecida de forma legal en Estados Unidos. Es necesario que la vacante se adapte a las habilidades y necesidades ya que cada tipo de documento es diferente.

En este caso, los empleadores deberán cumplir algunas obligaciones para contratar nuevo personal. Una de ellas es corroborar las identidades de sus solicitantes, así como tener la autorización para poder trabajar. En caso, la empresa no cumple con lo establecido por la ley y contrate extranjeros no autorizados recibirán fuertes multas civiles o cargos penales.

¿DE QUÉ TRATA EL PERMISO “ESTA” DE LOS ESTADOS UNIDOS?

Aunque la mayoría de personas deben tramitar su visa para viajar a Estados Unidos, también hay otras que solo necesitan la aprobación ESTA que permite entrar a mencionada nación bajo el VWP o Programa de Exención de Visa en un máximo de 90 días durante cada visita por un periodo de dos años desde su aprobación.

No obstante, este tipo de visa está dirigido a los ciudadanos que deseen realizar viajes de turismo, negocios, visitas a la familia o recibir tratamiento médico, por lo que obviamente no está permitido trabajar, estudiar, ni quedarse a residir en el país. Cabe mencionar que, al igual que una visa válida, un ESTA aprobado no te asegura la admisibilidad a los Estados Unidos en un puerto de entrada.