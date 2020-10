Como parte de la Fase 4 de la reactivación económica, los vuelos internacionales podrán funcionar desde el próximo lunes 05 de octubre a 11 destinos en siete países, según lo anunciado por el Gobierno peruano.

En su conferencia de prensa, el mandatario dio a conocer que se podrá viajar a Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay.

''Se está viendo que estos vuelos permitan el traslado de ida o de vuelta de pasajeros en un rango de hasta cuatro horas de vuelo'', manifestó Vizcarra.

Tras el anuncio, muchos se han preguntado cuánto será el costo de los pasajes a los destinos aprobados. A continuación te detallamos los precios, según las aerolíneas Latam y Sky Airlines.

¿Cuánto costarían los pasajes para cada destino?

El reinicio de vuelos internacionales se reanudarán el próximo 5 de octubre. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

Chile

Según la web de Latam, para Chile se habría programado vuelos para toda la primera semana de reactivación. Para esa primera etapa de inicio de vuelos el pasaje a Santiago de Chile cuesta entre US$77 y US$215 solo ida.

Asimismo, la aerolínea Sky Airlines indica en su web que tiene programados vuelos con precios desde US$ 50 hasta US$ 99 para la primera semana. El precio más alto corresponde al del 05 de octubre, el primer día de viajes.

Ecuador

En el caso de Ecuador, según la web de Latam ha programado vuelos a Quito para el próximo jueves 08 y el sábado 10 de octubre. El precio del boleto de ida, varía desde US$ 347 hasta US$ 880.

Mientras que, para Guayaquil el precio del boleto solo para ida es de US$401 y US$720.

Uruguay

En el caso de Uruguay, específicamente Montevideo, los vuelos con Latam estarían programados desde el próximo jueves 08. El precios de los pasajes de ida estarán alrededor de US$369 en la primera semana.

Bolivia

Solo se ha programado un vuelo a Bolivia con la aerolínea Latam y se realizaría el próximo jueves 08. Los precios de los pasajes de ida bordean los US$194.

Colombia

Para Colombia, aún no se tienen vuelos programados para la próxima semana. Sin embargo, la aerolínea Latam indica que tendrán viajes a Bogotá, capital de Colombia, desde el próximo jueves 15 de octubre. Los precios serán de entre US$ 652 y US$ 1,215.

Por su parte, Viva Air tiene vuelos para Bogotá desde esa misma fecha a unos S/994.

Finalmente a destinos como Panamá y Paraguay, aún no se encuentran fechas de vuelos fijadas para la próxima semana.

Cabe indicar que, estos precios pueden variar de un momento a otro, dependiendo de la demanda.

¿Qué requisitos debo cumplir si quiero viajar al extranjero?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya aprobó los lineamientos del sector para evitar contagios de COVID-19 en el transporte aéreo internacional. El documento detalla las instrucciones que deberán seguir las aerolíneas, operadores y los pasajeros que planeen salir del país en un avión.

En el terreno de los pasajeros, la directiva más importante es el uso permanente de mascarilla. Dentro del avión se usará también el protección facial. Otra novedad es que no será necesaria una cuarentena si el pasajero no presenta síntomas de coronavirus. Entérate de todos los lineamientos en el siguiente LINK.

