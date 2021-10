WhatsApp es una de las aplicaciones gratuitas de mensajería rápida con el mayor índice de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, el famoso aplicativo le dará algunos dolores de cabeza a las personas que instalaron la aplicación en su teléfono, debido a que un gran número de determinadas marcas de celulares no soportarían las futuras actualizaciones y funciones.

Y es que, desde el próximo lunes 1 de noviembre, cambiarán drásticamente algunos detalles. Si bien WhatsApp suele actualizar constantemente para traer nuevas funciones a sus usuarios, algunos dispositivos no serán compatibles con estas herramientas. Por ello, en la siguiente nota te contamos la lista de celulares que no tendrán la app para que tomes las previsiones del caso.

¿Qué celulares no tendrán WhatsApp desde el 1 de noviembre?

iPhone: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

ZTE V956 : Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Otros dispositivos: Alcatel. Archos 53 Platinum. HTC Desire 500. Caterpillar Cat B15. Wiko Cink Five y Wiko Darknight. Lenovo A820 UMi X2. Run F1. THL W8.

¿Por qué Whatsapp no funcionará en estos celulares?

A través de un comunicado publicado por el servicio de mensajería se detalla que desde el inicio de noviembre dejará de funcionar ciertos modelos de celulares. “WhatsApp finalizará el soporte para los teléfonos con Android 4.0.4 o anterior a partir del 1 de noviembre de 2021. Recomendamos cambiar a un dispositivo compatible o guardar su historial de chat antes de esa fecha”, dice el informe.

Nuevas políticas de WhatsApp: Cuáles son y cuándo es la fecha límite para aceptarlas

Los usuarios de WhatsApp deben tener en cuenta que tanto la privacidad como seguridad de los mensajes y llamadas personales no cambiarán. Es decir, todo está cifrado de extremo a extremo, por lo que no podrán ser leídos ni escuchados. Para poder usar con normalidad la aplicación, se deberá aceptar las nuevas políticas de la app hasta el próximo sábado 6 de noviembre.

¿Cómo sé si acepté las nuevas políticas de WhatsApp?

Si eres de los usuarios que no aceptó las nuevas políticas y condiciones que ha impuesto WhatsApp, entonces te aparecerá un mensaje en la parte superior de tus ventanas de conversaciones, en donde te brindarán información detallada para aceptar los nuevos términos. Asimismo, también encontrarás esta opción cuando te dirijas a ver los estados de WhatsApp.

En caso de no aparecer la opción para ver y aceptar las nuevas políticas y condiciones de WhatsApp, entonces deberás abrir el menú de “Ajustes” e ir a la pestaña con el nombre ‘Ayuda- Info. de la aplicación’. Aquí encontrarás el mensaje para poder aceptar las condiciones y evitar que tu celular siga accediendo al servicio de mensajería como normalmente sueles utilizarlo todos los días.

¿Cómo instalar WhatsApp en un celular no compatible?

Es muy fácil poder instalar WhatsApp en un teléfono no compatible. Solo deberás seguir los pasos que te damos a continuación para tener siempre la última versión:

Descarga el APK de WhatsApp haciendo clic en este enlace https://www.whatsapp.com/android/ Al ingresar a la página presiona el botón “Download now”. Descarga WhatsApp y otorgar los permisos para que su celular funcione con normalidad

Recuerde que los pasos no se realizan de manera automática desde Google Play por lo que tendrá que hacerlo de manera manual. Además, no perderá sus conversaciones ni serán baneadas.