El pasado mes de julio de 2022, los fanáticos de los animes y mangas se sorprendieron por la noticia del fallecimiento de Kazuki Takahashi, creador de la popular franquicia de cartas “Yu-Gi-Oh!”.

Luego de dos meses del lamentable hecho, una revista militar estadounidense reveló nuevos detalles sobre la tragedia. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FALLECIÓ KAZUKI TAKAHASHI?

De acuerdo con el medio Stars and Stripes, que es el servicio oficial de noticias del ejército de los Estados Unidos de América, Takahashi falleció intentando rescatar a otras personas de morir ahogadas.

La revista contó que el 4 de julio de 2022, el Mayor Robert Bourgeau del ejército de los EE.UU. se encontraba en la Gruta de la Sirena en la localidad de Onna, en la isla japonesa de Okinawa. Dicho día, Bourgeau divisó a tres personas en apuros en el agua revuelta debido al mal tiempo, y, como es instructor de buceo, se lanzó al agua sin pensarlo.

Ahora bien, según un personal del ejército de EEUU bajo declaración jurada, Takahashi, de 60 años, se encontraba en la zona y decidió entrar al agua para ayudar.

Lastimosamente, esa fue la última vez que se vio con vida a Kazuki Takahashi. Dos días después, el cuerpo del mangaka fue encontrado por un equipo de buceo en Nago, a varios kilómetros al noreste del pueblo de Onna.

Por otro lado, el rescate de las tres personas avistadas por Bourgeau terminó de forma agridulce: el Mayor solo pudo salvar la vida de una mujer y su hija, pero el tercer implicado, un soldado estadounidense de 39 años, no corrió con la misma suerte.

“Cogí a la madre y a la hija y nadé todo lo que pude”, declaró Bourgeau. Luego agregó que volvió por la tercera persona, pero no pudo salvarla porque se quedó sin energías y tuvo que abandonarla para no morir ahogado también. “Es una de las cosas más duras que he tenido que hacer en mi vida”, dijo.

Respecto al mangaka Kazuki Takahashi, el Mayor Robert Bourgeau declaró que “es un héroe”, según informó MeriStation.