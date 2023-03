Con la ratificación del acuerdo de la Unión Europea para prohibir los vehículos a motores de combustión, Ferrari ha expresado su alivio. Y esto es porque gracias a las objeciones de Alemania para no incluir los combustibles sintéticos o e-fuels en el acuerdo, los vehículos a combustión de Ferrari podrán seguir vendiéndose después del 2035.

Hay que recalcar que, gracias a la gran influencia de Alemania en Europa, se pudieron incluir sus alegatos sobre los combustibles sintéticos. Italia también intentó frenar dicho acuerdo, pero no tenía el peso político ni influencia para hacerlo. Por eso, Ferrari y otras marcas italianas sienten gran alivio en continuar con sus vehículos a combustión interna.

Ferrari ‘salvada’ por los e-fuels

“Son buenas noticias para nuestra empresa. Aparte de coches eléctricos también podremos continuar con nuestros modelos de combustión interna”, aseguró su CEO, Benedetto Vigna, a Reuters.

“Es una decisión muy interesante para nosotros porque permite a la tecnología de combustión ir más allá de 2036″, añadió el italiano, que se refiere a 2036 y no a 2035 porque Ferrari sería uno de los fabricantes que podría acceder a la prórroga de un año para los que vendan menos de 10.000 unidades anuales.

Ferrari Purosangue: un SUV que pide como medio de pago otro Ferrari

De todas formas, la estrategia del fabricante italiano no es ir eliminando su oferta de vehículos que no son eléctricos. Vigna aseguró que “no cambiará nada, no queremos decirles a nuestros clientes qué tipo de vehículo tienen que usar. Pondremos a su disposición los tres tipos de tecnología de propulsión, híbridos, eléctricos y de combustión, y ellos serán los que elijan”, aseguró.

Hoy en día, Ferrari ya ofrece dos de esas tres opciones de motor: los motores de combustión, que incluyen motores V12 atmosféricos y Purosangue; y los sistemas híbridos, que incluyen al modelo de gran volumen con el 296 GTB.

Respecto a los eléctricos de la firma italiana, la producción de primer Ferrari eléctrico iniciará en 2025, por lo que es muy probable que ese año se empiecen a vender marcando un hito en la historia de la marca.