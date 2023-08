GAC Motor es el fabricante chino que desembarcó en Perú hace menos de un año con una propuesta enfocada en los SUV y con un diseño moderno. En ese sentido, presenta al Emkoo, su nuevo modelo que llega para iniciar con la nueva línea de diseño en la marca. Se trata de una camioneta de porte futurista y con prestaciones adecuadas para su segmento.

“Emkoo representa nuestro lanzamiento más importante y el nuevo rostro de GAC Motor; es decir, los próximos modelos llegarán con esta tendencia de diseño. Es cierto que tenemos menos de un año en el mercado peruano, pero queremos dar señales de que la marca está en una transición en cuanto a su imagen y diseño”, indica el Brand Manager de GAC Motor en Perú, Paolo Nava.

“Emkoo es un vehículo muy atractivo. Cuenta con un diseño disruptivo y futurista, que forma parte de la tendencia que cada vez se está haciendo más frecuente en el Perú y el mercado internacional. Este SUV no solo ofrece calidad, seguridad y tecnología, sino también un diseño distintivo”, señala Nava.

Es muy diferente a la gama que GAC Motor ofrece en Perú. Emkoo va más allá del diseño moderno que tienen el GS3 y GS4, aunque tampoco tiene la robustez y agresividad del GS8, sino que combina lo sofisticado con un estilo deportivo. “Nosotros estamos encantados con la llegada del Emkoo porque es un producto diferente a lo que tenemos″, agrega el Brand Manager.

GAC Emkoo llega para competir en el segmento C de SUV. Foto: GAC Motor / GAC Motor

El ejecutivo explica que este SUV llega para abarcar un rango de precios y tipo de cliente que no estaba atendiendo. Respecto a precios, tiene un costo mayor al GS4, pero menor al GS8. En cuanto a su clasificación, por el tipo y tamaño de carrocería es un SUV perteneciente al segmento C, ya que mide casi 4,7 metros de largo. Es decir, se enfrenta a rivales como Toyota Rav4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, y también a sus pares chinos como Jetour Dashing, Chery Tiggo 7, etc.

Motor y capacidades

Por otra parte, la jefa de producto, Liliana Rojas, explica acerca de las especificaciones de este producto. “Emkoo llega en dos versiones, la GE y la GL, siendo la primera una versión básica. Sin embargo, no me atrevería a llamarla básica porque cuenta con un diseño disruptivo, interior vanguardista, seguridad de alto nivel y con los Sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Esto último en otras marcas solo está disponible en las versiones full, pero nosotros la tenemos desde la básica”.

Bajo el capó, utiliza un nuevo motor de 1,5 litros E-turbo con inyección directa (GDI) que genera 177 Hp a 5.500 rpm y 270 Nm a 1400/4500 rpm. Lo que significa que estamos ante un motor superior al utilizado en el GS4. Asimismo, está asociado a una caja de transmisión de doble embrague con siete velocidades y una tracción delantera.

GAC Emkoo utiliza un motor 1,5 turbo asociado a una caja de doble embrague con siete velocidades. Foto: GAC Motor / GAC Motor

“Este es el primer modelo de GAC Motor que viene con un intercooler, lo cual va a hacer que el motor sea más eficiente y más rápido en los cambios de marcha, además de ser potente. En lo que refiere al rendimiento del combustible, Emkoo tiene un consumo aproximado de 55 km/g”, añade Rojas.

El giro del volante es suave porque emplea una dirección eléctricamente asistida, mientras que la comodidad llega gracias a su sistema de suspensión independiente en ambos ejes, McPherson en el tren delantero y Multilink el tren posterior. En cuanto a los frenos, en las ruedas delanteras usa discos ventilados y en las traseras, discos sólidos.

Sobre sus dimensiones, tiene 4.680 mm de largo, 1.901 mm de ancho y 1.670 mm de alto. Cuenta con plazas para cinco pasajeros y una distancia entre ejes de 2.750 mm. Tiene un peso neto de 1.540 kg y una capacidad de carga de 375 kg. De igual modo, tiene una capacidad de maletero de 638 litros, que se pueden expandir hasta 1.586 litros cuando la segunda fila está abatida.

Diseño y tecnología

En el frontal se destaca una rejilla central tipo armadura con 12 rejillas en formas de “V” que, según la marca, evoca el significado de victoria. Igualmente, los faros delanteros LED de iluminación secuencial, que tienen una apariencia similar a unos colmillos.

Su diseño resalta por su máscara frontal futurista y sus luces en forma de colmillo. Foto: GAC Motor / GAC Motor

De perfil, se observan los aros de aleación de 18″ y 19″, que varían según versión. Del mismo modo, las líneas de diseño definidas recorren el largo del vehículo, generando ciertas profundidades que le brindan mayor dinamismo a su silueta. Sin embargo, lo más destacable es que las manijas de las puertas están ocultas, generando una sensación de auto de lujo.

Mientras que en la zaga encontramos los faros traseros de 128 LED y un color cristal rojo que proyectan una forma de “X” y que simulan el cruce de espadas láser. Más bajo se observa un parachoques de dos tonos en plástico plateado, el cual alberga un escape doble y un difusor embellecedor.

La zaga del Emkoo resalta por su enorme alerón y difusor plateado. Foto: GAC Motor / GAC Motor

Pero los detalles del Emkoo no solo quedan en “bonitos”. Además de las manijas, GAC señala que el diseño de los espejos retrovisores, el faldón delantero central, el diseño de las llantas y spoiler trasero, han permitido que Emkoo ofrezca un coeficiente de resistencia al viento bajo (0.317 cd). La cifra no está mal, considerando que sus rivales directos tienen 0,32 cd en promedio.

Además, tiene faros con encendido automático, Asistente de luz alta (HMA), Sistema inteligente de control de luces altas (IHBC), Sistema follow me home, faros neblineros posteriores, espejos abatibles electrónicamente con luces de giro, apertura y cierre eléctrico de maletera, sensor de lluvia en limpiaparabrisas delantero, entre otros.

En el interior, el diseño vanguardista se mantiene con elementos predominantes en color metal/plata. Llega con un volante deportivo en forma de “D”, un panel multi-información LCD de 7″, acompañado de una pantalla de 10,1″ de control inteligente con Apple CarPlay de conexión inalámbrica y para equipos Android, utiliza la opción de Phone Mirroring.

Un aspecto distintivo es el diseño de la salida de aire acondicionado inspirado en propulsores vectoriales de aeronaves con salidas de ventilación giratorias y perillas de control de velocidad del ventilador y de la temperatura. En la consola central encontramos el botón de encendido/apagado, luces de emergencia, freno de mano electrónico (EPB), función AutoHold y la palanca de cambios tipo cristal. Mientras que el techo goza un sunroof panorámico de 0.96 m2 con protección solar y con persiana de apertura/cierre.

Este es el habitáculo que propone GAC en su nuevo SUV Emkoo. Foto: GAC Motor / GAC Motor

A diferencia de los modelos actuales que comercializa, las manijas internas de las puertas son de estilo giratorio. Los asientos son tapizados en Eco-cuero, mientras que la primera fila cuenta con ajuste eléctrico y ventilados. La segunda fila goza de ajuste de respaldo y son abatibles en la proporción 60/40.

También, cuenta con cámara y sensores de retroceso, puertos USB tipo A y C, luces de ambiente multicolor, sensor de calidad de aire, llave con mando a distancia, 6 parlantes y más amenidades.

Seguridad

Lo principal es que cuenta con seis airbags bajo la distribución: dos frontales, dos laterales y dos de tipo cortina. Además de frenos ABS + EBD, cuenta con Asistencia Hidráulica de frenos (HBA), Programa electrónico de estabilidad (ESP), Control de arranque en pendientes (HHC), Control de pendiente en descenso (HDC), Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), Sistema de anclaje para asiento de niños (ISOFIX).

El GAC Emkoo ofrece el paquete de seguridad ADAS en sus dos versiones. Foto: GAC Motor / GAC Motor

Adicionalmente, en sus dos versiones incluye el paquete de Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) con Alerta de mantenimiento de carril (LDW), Asistencia de mantenimiento de carril (LKA), Asistente de tráfico (TJA), Control de crucero adaptativo (ACC), Asistente de crucero integrado (ICA), Frenado de emergencia autónomo (AEB) y el Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR).

Colores y precios

Estará disponible en cinco colores: blanco snow, gris moonlight, plata superstar, negro elegant y el destacado Verde Lagoon. En cuanto a precio, la versión GE se ofrece desde US$25.990, mientras que la GL a partir de US$27.990.